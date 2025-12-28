[공식] "'주토피아2'보다 빠르다"…'아바타: 불과 재', 개봉 12일…

[스포츠조선 안소윤 기자] 영화 '아바타: 불과 재'가 개봉 12일 만에 400만 관객을 돌파했다.
28일 영화관입장권 통합전산망에 따르면 '아바타: 불과 재'가 이날 오후 4시 기준 400만 40명의 누적 관객수를 동원하며 2025년 전체 박스오피스 TOP5에 오르는 기염을 토해냈다. 이는 올해 개봉작 중 가장 빠른 흥행 속도로, 최근 700만 관객을 동원하며 2025년 전체 박스오피스 1위에 오른 '주토피아 2'보다도 하루 더 빠르게 400만 관객을 돌파해 이목을 집중시킨다.
'주토피아 2'의 바톤을 이을 흥행 주역으로 우뚝 선 '아바타: 불과 재'는 개봉 이후 11일 연속 국내 박스오피스 1위를 놓치지 않고 있을 뿐더러 본격 N차 관람 열풍 또한 이어지고 있다. '아바타: 불과 재'가 새로이 써 내려갈 놀라운 기록들은 어디까지일지 이목을 집중시킨다.
한편 '아바타: 불과 재'(감독 제임스 카메론)는 제이크와 네이티리의 첫째 아들 네테이얌의 죽음 이후 슬픔에 빠진 설리 가족 앞에 바랑이 이끄는 재의 부족이 등장하며 불과 재로 뒤덮인 판도라에서 펼쳐지는 더욱 거대한 위기를 담은 이야기로, 국내 1362만 관객을 동원하며 전 세계적인 흥행을 거둔 '아바타' 시리즈의 세 번째 작품이다. 전국 극장에서 절찬 상영 중.