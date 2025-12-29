'김종국 조카' 소야, 삼촌도 놀란 깜짝 소식 알렸다 "도저히 이해 안 …

|
[스포츠조선 이우주 기자] 가수 소야가 일본인 아이돌 제작에 도전했다.
김종국은 "소야가 갑자기 아이돌을 키운다더라"라고 소야의 뜻밖의 근황을 알렸고 소야는 "제가 아이들을 직접 키우는 건 아니고 제작에 참여하고 있는데 여자 아이돌이고 4인조 그룹인데 모두 일본인"이라고 밝혔다.
소야는 제작을 참여한 아이돌 코스모시의 세계관에 대해 "아이돌 자아가 있고 소녀 전사 자아가 있는데 귀 착장을 해야만 운동의 능률이 올라간다. 너무 요정같고 예브다. 나온 신곡도 엄청난 중독성이 있는 곡"이라고 자랑했다.
김종국은 "4명이 다 일본국적인데 케이팝을 하기 위해 한국으로 왔다는 게 케이팝 가수로서 뿌듯하다. 가수의 꿈을 이루려고 한국에 온 거 아니냐. 사실 고무적인 일"이라고 감탄하기도. 소야는 "특이한 게 친구들의 소속이 일본의 이동통신사다. 저희 회사가 한국에서 활동하는 모든 걸 기획한다"고 밝혔다.
김종국은 "소야가 제작한 애들이기 때문에 부른 것도 있지만 궁금하다. 어떤 친구들인지"라며 코스모시를 만나 운동을 알려주며 소통했다.
