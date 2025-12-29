‘싱어게인4’ 파이널, 오늘 열린다! TOP7 신곡 미션 공개…관객투표 30% 변수

기사입력 2025-12-29 08:44


[스포츠조선 조민정 기자] JTBC '싱어게인4' 파이널 무대가 본격적으로 막이 오르면서 TOP 7의 최종 질주가 시작됐다. 제작진은 주니어 심사위원 규현 태연 이해리 코드 쿤스트가 직접 꼽은 관전 포인트를 공개했고, 치열한 경연을 통과한 규리 서도 슬로울리 김재민 도라도 이오욱 김예찬이 최후 무대를 향해 나선다. 1차 파이널에서 TOP 4에 진입해야만 최종 파이널에 오를 수 있는 구조로 신곡 미션이 처음 공개되며 기대가 빠르게 치솟고 있다.

이번 1차 파이널은 기존 명곡 재해석이 아닌 TOP 7을 위해 제작된 오리지널 신곡으로 펼쳐진다. 김형석 김도훈 10CM 구름 안신애 그루비룸 조원상 등 국내 정상급 프로듀서들이 참여해 맞춤형 무대를 만들었다. 이해리는 가수로서 역량이 확실히 드러나는 무대가 나올 것이라고 전했고 10CM와 규리 안신애와 서도 김형석과 슬로울리 그루비룸과 김재민 김도훈과 도라도 조원상과 이오욱 구름과 김예찬의 조합이 어떤 시너지를 터뜨릴지 관심이 집중된다.

파이널 관객 투표 30퍼센트가 새롭게 도입되면서 결과는 더욱 예측 불가에 가까워졌다. 규현은 이번 파이널을 두고 새로운 방식이 가져올 변수를 관전 포인트로 꼽았다. 심사위원 점수 70퍼센트에 더해 관객이 원하는 가수에게 버튼을 눌러 즉시 반영되는 방식으로 TOP 4 향방이 달라질 전망이다.

파이널에서만 만날 수 있는 시즌3 TOP 7과 시즌4 TOP 7의 합동 스페셜 무대도 기대감을 키운다. 시즌3 홍이삭 소수빈 이젤 신해솔 리진 강성희 추승엽이 시즌4 TOP 7과 한 무대에 서며 독보적 음색 감성 보컬 록 스피릿까지 다채로운 폭을 예고했다. 태연은 직접 눈과 귀로 확인한 무대라며 스페셜 스테이지를 강력 추천했다.

코드 쿤스트는 무대가 쌓여 만들어지는 가수들의 서사를 주목해 달라고 말했다. 신곡으로 처음 음방 데뷔하는 날 같다는 임재범의 평과 콘서트 같은 무대라는 윤종신의 감탄 이해리의 진실의 턱 리액션까지 심사위원단의 반응도 한층 달아올랐다. 예고편에서는 4연속 100점을 기록하는 장면이 포착돼 역대 최고 레전드 무대가 등장할 가능성도 커지고 있다. '싱어게인4'는 TOP 7의 마지막 질주가 담긴 파이널을 통해 올해 경연 최고 순간을 장식할 전망이다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com



