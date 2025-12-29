‘냉부해’ 이수지, 손종원 디테일 완벽 모사…출연진 “어떻게 저걸 보냐” 감탄

기사입력 2025-12-29 10:48


‘냉부해’ 이수지, 손종원 디테일 완벽 모사…출연진 “어떻게 저걸 보냐”…

[스포츠조선 조민정 기자] JTBC 예능 '냉장고를 부탁해'에서 코미디언 이수지가 또 한 번 예능 대세의 존재감을 입증했다.

28일 방송된 '냉부해'에는 백상예술대상 여자 예능상과 청룡시리즈어워즈 여자 예능인상을 모두 거머쥔 이수지가 출연해 자신의 냉장고를 공개하고 '2025 냉부 챔피언'을 직접 선정하며 스튜디오 분위기를 장악했다.

이날 이수지는 셰프들의 디테일을 잡아내는 특유의 관찰력으로 시작부터 시선을 끌었다. 실제 조리대에 올라 셰프의 동작을 그대로 복제하듯 재현하자 출연진은 "저 디테일을 어떻게 보냐", "레스토랑에서 보면 진짜 저렇게 한다"며 감탄과 폭소를 동시에 터뜨렸다. 작은 습관 하나까지 캐치해내는 이수지의 모사력은 스튜디오를 단숨에 들썩이게 했다.

이수지의 '부캐 세계관' 역시 빠질 수 없었다. 최근 음식에 진심인 래퍼 '햄부기' 캐릭터로 음악방송과 워터밤 무대까지 진출했던 비하인드가 공개되자 분위기는 더욱 고조됐다. 김원훈이 "워터밤 무대를 직접 봤다"고 하자 이를 듣던 손종원 셰프는 웃음을 참지 못하고 눈물까지 흘리며 스튜디오를 웃음바다로 만들었다. 이수지는 "저희 초면 아니냐"고 능청스럽게 받아치며 예능감을 빛냈다.

또 이수지는 '여배우 아침 루틴'을 공개하며 반전 매력을 보여줬다. '쩝쩝박사'라는 별명답게 냉장고에서는 각종 '잇템'이 쏟아졌고 이수지는 건강 관리를 위해 아침 식사를 중요하게 챙긴다고 설명했다. 그러나 이어 공개된 실제 식습관이 앞선 말과 다소 어긋나자 안정환이 "아침에 꽤 많이 드신다"고 농담을 건넸고 셰프들 역시 공감하며 웃음을 터뜨렸다. 이수지가 끝까지 자신의 논리를 고수하자 출연진은 "혹시 쌍둥이냐", "자아가 너무 많다"며 연이어 폭소를 쏟아냈다.

이수지는 이날 방송에서도 특유의 관찰력과 연기력, 재치 넘치는 리액션으로 '예능 대세'다운 활약을 펼치며 시청자들에게 또 한 번 강한 인상을 남겼다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'재벌家 이혼' 최정윤 "산전수전 다 겪어, 잃을 거 없는 지금이 좋아"

2.

양치승, '15억 피해→헬스장 폐업' 심경 "태어나 처음 쉬어 너무 이상해"

3.

조세호 "혼자 남을 아내 부탁, 빈자리는 남창희에게"…가상 유서에 오열 ('도라이버')

4.

쯔양, 충격적인 학창시절 "학교 가기 싫어, 점심시간에만 갔다"

5.

쯔양, 충격적인 학창시절 "학교 가기 싫어, 점심시간에만 갔다"

연예 많이본뉴스
1.

'재벌家 이혼' 최정윤 "산전수전 다 겪어, 잃을 거 없는 지금이 좋아"

2.

양치승, '15억 피해→헬스장 폐업' 심경 "태어나 처음 쉬어 너무 이상해"

3.

조세호 "혼자 남을 아내 부탁, 빈자리는 남창희에게"…가상 유서에 오열 ('도라이버')

4.

쯔양, 충격적인 학창시절 "학교 가기 싫어, 점심시간에만 갔다"

5.

쯔양, 충격적인 학창시절 "학교 가기 싫어, 점심시간에만 갔다"

스포츠 많이본뉴스
1.

브라질 기자 소신 발언! "일본, 아르헨티나-브라질-스페인 꺾을 깜짝 후보"→"4강 진출 꿈 아니다"

2.

'대충격' 은퇴→'역사적' 20억원…롯데 낭만 '마지막 1인'은?

3.

[오피셜]'일본 역사상 최고의 韓 용병' 40세 정성룡 영입→다음 영입은 '환갑의 베테랑' 확정, 미우라 "후쿠시마 합류 합의 완료"

4.

"사람들 앞에서 체포→최대 5년 징역 위기" 英 역대 최고 이적료 주인공, 상상도 못한 근황 공개..."접근 금지 명령 어겼다"

5.

[오피셜]손흥민도 입 벌리고 당황..."우리 골키퍼 얼머나 잘하는지 봐!" 멕시코 레전드 자리 빼앗은 후배들, 선방쇼 영상까지 화제

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.