‘냉부해’ 이수지, 손종원 디테일 완벽 모사…출연진 “어떻게 저걸 보냐”…

[스포츠조선 조민정 기자] JTBC 예능 '냉장고를 부탁해'에서 코미디언 이수지가 또 한 번 예능 대세의 존재감을 입증했다.
28일 방송된 '냉부해'에는 백상예술대상 여자 예능상과 청룡시리즈어워즈 여자 예능인상을 모두 거머쥔 이수지가 출연해 자신의 냉장고를 공개하고 '2025 냉부 챔피언'을 직접 선정하며 스튜디오 분위기를 장악했다.
이날 이수지는 셰프들의 디테일을 잡아내는 특유의 관찰력으로 시작부터 시선을 끌었다. 실제 조리대에 올라 셰프의 동작을 그대로 복제하듯 재현하자 출연진은 "저 디테일을 어떻게 보냐", "레스토랑에서 보면 진짜 저렇게 한다"며 감탄과 폭소를 동시에 터뜨렸다. 작은 습관 하나까지 캐치해내는 이수지의 모사력은 스튜디오를 단숨에 들썩이게 했다.
이수지의 '부캐 세계관' 역시 빠질 수 없었다. 최근 음식에 진심인 래퍼 '햄부기' 캐릭터로 음악방송과 워터밤 무대까지 진출했던 비하인드가 공개되자 분위기는 더욱 고조됐다. 김원훈이 "워터밤 무대를 직접 봤다"고 하자 이를 듣던 손종원 셰프는 웃음을 참지 못하고 눈물까지 흘리며 스튜디오를 웃음바다로 만들었다. 이수지는 "저희 초면 아니냐"고 능청스럽게 받아치며 예능감을 빛냈다.
또 이수지는 '여배우 아침 루틴'을 공개하며 반전 매력을 보여줬다. '쩝쩝박사'라는 별명답게 냉장고에서는 각종 '잇템'이 쏟아졌고 이수지는 건강 관리를 위해 아침 식사를 중요하게 챙긴다고 설명했다. 그러나 이어 공개된 실제 식습관이 앞선 말과 다소 어긋나자 안정환이 "아침에 꽤 많이 드신다"고 농담을 건넸고 셰프들 역시 공감하며 웃음을 터뜨렸다. 이수지가 끝까지 자신의 논리를 고수하자 출연진은 "혹시 쌍둥이냐", "자아가 너무 많다"며 연이어 폭소를 쏟아냈다.
이수지는 이날 방송에서도 특유의 관찰력과 연기력, 재치 넘치는 리액션으로 '예능 대세'다운 활약을 펼치며 시청자들에게 또 한 번 강한 인상을 남겼다. 조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com