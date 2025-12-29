[공식] ‘2025 SBS 연예대상’ 라인업 공개…탁재훈×크라잉넛→유노윤…

[공식] ‘2025 SBS 연예대상’ 라인업 공개…탁재훈×크라잉넛→유노윤호 특별무대
[스포츠조선 조민정 기자] '2025 SBS 연예대상 with 업비트'가 연말 대축제를 완성할 화려한 축하무대 라인업을 공개했다.
올해 SBS 예능을 총결산하는 이번 시상식은 '7일 7색' 무지개처럼 웃음과 감동, 설렘과 여운을 모두 담아낼 무대로 채워지며 기대를 모은다.
가장 먼저 데뷔 30주년을 맞은 탁재훈과 크라잉넛이 특별 콜라보 무대를 선보인다. 의미 있는 해를 기념하는 무대이자 '말의 해' 2026년을 앞두고 에너지 넘치는 퍼포먼스를 준비해 분위기를 단숨에 끌어올릴 전망이다. 유쾌함과 속도감이 동시에 살아있는 무대가 될 것으로 보인다.
2025년 온라인을 뜨겁게 달군 '레슨 밈'의 주인공 유노윤호 역시 특별한 무대에 오른다. 4년 만에 역주행 신화를 쓴 'Thank U'를 '2025 SBS 연예대상' 버전으로 개사해 선보일 예정으로 재치와 유머를 더한 맞춤형 퍼포먼스가 펼쳐질 것으로 기대된다. 그만의 '레슨'이 어떤 형태로 구현될지 관심이 쏠린다.
또한 '우리들의 발라드' TOP12가 시상식 무대에 오른다. 개성과 매력을 극대화한 무대로 연말 분위기를 한층 더 풍성하게 만들 것으로 보이며 올해 SBS 예능을 빛낸 예능인들도 '올데이 프로젝트'급 퍼포먼스를 준비 중인 것으로 알려져 궁금증을 자극한다.
'2025 SBS 연예대상'은 전현무 차태현 이수지가 MC를 맡아 12월 30일 오후 8시 50분 생방송된다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com
