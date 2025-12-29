‘전공의생활→서초동’ 대세 행보 이어간 강유석, 데뷔 첫 팬미팅으로 20…

강유석은 지난 27일 이화여대 ECC 영산극장에서 열린 첫 번째 팬미팅 'u:niverse(유-니버스)'에서 팬들과 뜻깊은 연말을 보냈다. 데뷔 이후 처음으로 공식 자리에서 팬들과 만난 만큼 이번 팬미팅은 2025년 그의 활약을 집약하는 순간이자 특별한 의미를 남겼다.
현장에서 강유석은 근황 토크와 TMI 프로필 코너 등을 통해 솔직하고 담백한 이야기를 털어놓으며 팬들과의 거리를 빠르게 좁혔다. 작품 비하인드와 일상, 연기에 대한 고민까지 숨김없이 전하는 진정성 있는 소통은 현장의 분위기를 한층 따뜻하게 만들었다. 약 120분 동안 쉼 없이 이어진 프로그램 속에서 강유석의 다양한 매력이 고스란히 드러났다.
하이라이트는 퍼포먼스 무대였다. tvN 드라마 '언젠가는 슬기로울 전공의생활'에서 아이돌 그룹 '하이보이즈' 엄제이를 연기하며 엠카운트다운 무대까지 섰던 강유석은 각종 챌린지와 댄스 메들리로 팬미팅 장내를 뜨겁게 달궜다. 두 달간 춤과 노래 연습에 몰두하며 직접 아이디어를 내 무대 구성에도 적극 참여한 것으로 알려져 첫 팬미팅을 대하는 그의 애정이 고스란히 드러났다.
팬들을 향한 진심도 마지막까지 이어졌다. 강유석은 퇴장 직전 하이바이회를 통해 팬 한 명 한 명과 눈을 맞추며 감사를 전했다. 그는 "걱정 반 기대 반으로 준비했는데 이 시간이 여러분에게도 소중한 추억이었으면 좋겠다. 여러분 덕분에 저는 평생 잊지 못할 큰 추억을 만들었다"며 "연말 잘 보내고 내년에는 행운과 건강이 함께하길 바란다"고 메시지를 남겼다.
2025년 상반기 '언젠가는 슬기로울 전공의생활'을 시작으로 넷플릭스 '폭싹 속았수다', tvN '서초동'까지 흥행 릴레이를 이어온 강유석은 MBC 예능 '알바로 바캉스'를 통해 새로운 매력까지 더했다. 드라마와 예능을 넘나드는 활동으로 존재감을 확실히 드러낸 그는 첫 팬미팅까지 성황리에 마무리하며 2025년을 화려하게 장식했다. 내년에도 이어질 그의 활약에 자연스럽게 기대가 모인다. 조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com