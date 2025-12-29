‘메이드 인 코리아’ 현빈, 더블 하이재킹 장악…1970년대 느와르 완성

‘메이드 인 코리아’ 현빈, 더블 하이재킹 장악…1970년대 느와르 완성

[스포츠조선 조민정 기자] 현빈의 새로운 느와르가 드디어 베일을 벗었다.

디즈니+ 오리지널 시리즈 '메이드 인 코리아'가 24일 첫 공개되며 현빈의 강렬한 변신이 시청자들의 시선을 단숨에 사로잡았다.

'메이드 인 코리아'는 1970년대 혼돈과 도약이 공존하던 대한민국을 배경으로 국가를 수익 모델로 삼아 정점에 오르려는 사내 백기태(현빈)와 그를 끝까지 추적하는 검사 장건영(정우성)이 거대한 사건들과 맞서는 이야기를 다룬다. 공개 직후부터 현빈의 거친 질감의 연기 변주가 작품의 중심을 잡았다는 반응이 이어지고 있다.

첫 장면부터 현빈의 존재감은 압도적이었다. 세피아 톤 화면 위로 묵직하게 깔리는 내레이션은 시청자를 그대로 1970년대로 끌어당겼다. 특히 더블 하이재킹을 능숙하게 장악하며 원하는 바를 빠르게 취해가는 협상가의 면모는 백기태라는 인물의 야망과 냉정함을 단숨에 설명하는 장면으로 꼽힌다. 이전 작품에서 볼 수 없던 얼굴을 드러내며 캐릭터 변신을 예고했다.

액션 역시 완성도가 높다. 비행기라는 좁은 공간에서 펼쳐진 절제된 동선과 밀도 높은 액션은 현빈의 강점을 극대화했다. 일본도를 단숨에 제압하고 일본어로 상대를 압도하는 장면, 중앙정보부 신분이 드러나는 순간의 짧은 정적까지 캐릭터의 이중성과 냉철함을 입체적으로 드러내 극의 긴장감을 끌어올렸다.

우민호 감독과의 두 번째 호흡도 빼놓을 수 없다. 영화 '하얼빈' 이후 다시 만난 두 사람은 이번 작품에서도 긴밀한 시너지를 만들어냈다. 묵직한 내레이션부터 디테일한 액션 연출까지 현빈의 강점을 정확히 짚어 올린 연출은 백기태 캐릭터의 완성도를 더욱 견고하게 만들었다.

현빈은 제작발표회에서 "무게를 내려놓고 즐겁게 임한 작품"이라고 말한 바 있다. 실제로 공개된 첫 화에서는 프레임을 자유롭게 넘나드는 여유와 노련함이 돋보이며 캐릭터를 자신만의 질감으로 채워가는 모습이 인상적으로 담겼다.

첫 공개부터 강렬한 존재감을 드러낸 '메이드 인 코리아'가 앞으로 어떤 전개를 펼칠지 관심이 쏠린다.

한편
디즈니+ 오리지널 시리즈 '메이드 인 코리아'는 12월 31일 수요일 2회, 1월 7일 수요일 1회, 1월 14일 수요일 1회가 추가 공개된다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

