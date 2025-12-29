[공식] "이대로 천만 정조준"…'아바타: 불과 재', 개봉 2주 연속 …

[스포츠조선 안소윤 기자] 영화 '아바타: 불과 재'가 누적 관객수 400만 명 돌파와 함께 2주 연속 국내외 주말 박스오피스 1위를 수성했다.
29일 영화관입장권 통합전산망에 따르면 '아바타: 불과 재'는 크리스마스에 이어 개봉 2주차 주말인 26일부터 28일까지 105만 3471명의 관객을 동원, 누적 관객수 403만 6399명을 기록했다.
개봉 이후 12일 연속 박스오피스 1위 자리를 놓치지 않은 것은 물론, 2주 연속 주말 전체 박스오피스 1위에 이름을 올리며 2025년 개봉작 중 가장 빠른 흥행 속도로 400만 관객을 돌파한 성적은 국내 관객들의 뜨거운 관심을 입증한 결과로 의미가 크다.
이와 함께 북미에서도 '아바타: 불과 재'의 흥행은 이어지고 있다. 박스오피스 모조에 따르면 '아바타: 불과 재'는 크리스마스 이브부터 이번 주말까지 9,870만 달러(한화 약 1,426억 2,150만 원)의 흥행 수익을 올리며 북미 박스오피스 1위와 함께 총 7억 6 ,039만 달러(한화 약 1조 987억 6,855만 원)의 월드와이드 흥행 수익을 돌파했다. 연말, 새해 연휴엔 '아바타: 불과 재'란 수식어가 딱 어울릴 정도로 연휴를 맞이해 전 세계 관객들이 극장가에 찾아 들어 레전드 작품다운 존재감을 드러냈다.
한편 '아바타: 불과 재'(감독 제임스 카메론)는 제이크와 네이티리의 첫째 아들 네테이얌의 죽음 이후 슬픔에 빠진 설리 가족 앞에 바랑이 이끄는 재의 부족이 등장하며 불과 재로 뒤덮인 판도라에서 펼쳐지는 더욱 거대한 위기를 담은 이야기로, 국내 1362만 관객을 동원하며 전 세계적인 흥행을 거둔 '아바타' 시리즈의 세 번째 작품이다. 전국 극장에서 절찬 상영 중.