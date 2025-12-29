강민경, 브이로그 속 男 목소리에 불거진 열애설..."제 목소리예요" 즉…

28일 강민경의 유튜브 채널에서는 '약속이 취소된 외향인의 연말'이라는 제목의 영상이 게재됐다.
크리스마스 이브에 강민경은 "크리스마스에 (이해리) 언니랑 어디 뭐 가까운데 여행이라도 갔다올까 했는데 콘서트 합주가 생긴 거다. 그래. 무슨 여행이냐. 조용히 쉬는 게 맞는 거 같아서 혼자 레스토랑 가서 칼질 좀 우아하게 하고 오려고 한다"며 홀로 로스트 비프 먹방을 펼쳤다. 화기애애한 옆방 사람들의 웃음 소리를 들으며 홀로 먹방을 펼친 강민경. 강민경은 "이제 공연이 한 달 남아서 확 모드 체인지해서 정신 똑바로 차리고 공연 준비 열심히 하려고 한다"고 의지를 다졌다.
콘서트 준비로 바쁜 나날을 보내고 있는 강민경은 합주 연습 후 집에 돌아와 감바스 알 아히요를 응용한 굴 알 아히요를 만들어 혼술을 즐겼다. 샴페인과 굴 요리를 즐기던 강민경은 잠시 자리를 비웠다. 그 사이 낯선 남자 목소리가 들렸고, 강민경은 다시 자리로 돌아와 먹방을 이어갔다.
이에 팬들은 강민경에게 열애 의혹을 제기했다. 한 팬은 "아 뭐야. 이 언니 대각선에 남친 있네..몸이 돌아간거 봐"라고 의심했지만 강민경은 "혀전"이라며 열애를 부인했다.
또 "남자분이 '맛있어?'라고 하는데"라는 댓글에는 "제 목소리예요. 냉장고 열고 '어딨어' 하는"이라며 낯선 목소리의 정체를 밝혔다.