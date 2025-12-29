'스프링 피버' 안보현 "♥이주빈과 케미 점수? 91점, 나머지 9점은.."

최종수정 2025-12-29 15:33

'스프링 피버' 안보현 "♥이주빈과 케미 점수? 91점, 나머지 9점은.…
사진 제공=tvN

[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 안보현과 이주빈이 '스프링 피버'를 통해 첫 로맨스 호흡을 맞춘 소감을 전했다.

안보현은 29일 진행된 tvN 새 월화드라마 '스프링 피버' 온라인 제작발표회에서 "저희의 호흡 점수는 91점이다. 나머지 9점은 시청자 분들이 채워주셨으면 좋겠다"라고 했다.

'스프링 피버'는 찬바람 쌩쌩부는 교사 윤봄과 불타는 심장을 가진 남자 선재규의 얼어붙은 마음도 녹일 봄날의 핫! 핑크빛 로맨스로, 박원국 PD가 연출을 맡았다.

안보현과 이주빈은 '스프링 피버'를 통해 처음으로 로맨스 호흡을 맞췄다. 안보현은 "이 작품은 웹소설이 원작이다. 재규를 그림체로 먼저 보고, 봄이도 상상 속으로 그려보긴 했지만 또 주빈 씨를 보니까 표지에서 튀어나온 것 같더라. 조그맣고 아담하면서 아픔이 있는 캐릭터가 어떻게 묘사될지 궁금했는데, 막상 연기 호흡을 맞춰보니 잘 묻어난 것 같았다. 아마 방송을 보시면 저희의 호흡이 더 잘 느껴지실 것 같다"라고 자부했다.

이에 이주빈은 "선배를 이번 작품 현장에서 처음 만났는데, 재규의 연기에 리액션을 하다 보니 케미가 더 잘 살지 않았나 싶다"며 "또 선배는 촬영 현장에서 애드리브 왕이었고, 매번 예상치 못한 대사와 연기를 해줬다. 저도 그때그때 받아내면서 자연스러운 호흡이 완성됐다"고 화답했다.

이어 두 사람의 케미 점수를 묻자, 이주빈은 "90점으로 하려고 했는데, 100점으로 하겠다"고 답했다. 안보현은 "91점이고, 나머지 9점은 시청자 분들이 채워주셨으면 좋겠다"고 당부했다.

한편 '스프링 피버'는 2026년 1월 5일 오후 8시 50분 첫 방송된다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

