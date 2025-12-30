[종합] "통산 21번째 대상" 유재석, '저격' 이이경도 품었다…"너무 고생많았다" 수상 소감

[스포츠조선 안소윤 기자] '국민 MC' 유재석이 '2025 MBC 방송연예대상' 대상 트로피의 주인공이 됐다.

유재석은 29일 서울 마포구 상암동 MBC 미디어센터 공개홀에서 열린 '2025 MBC 방송연예대상'에서 대상 수상자로 호명됐다. 이로써 그는 MBC에서 9번째 대상, 지상파 3사 연예대상과 백상예술대상을 포함해 총 21개의 대상 트로피를 품에 안게 됐다.

무대에 오른 유재석은 "제가 첫 대상을 받은 게 2005년인데, 21번째를 2025년에 받았다. 미래는 그 누구도 모르기에, 될 수 있을지 모르겠지만 30개까지 (받을 수 있도록) 끝까지 노력해 보겠다"고 소감을 전했다.

이어 방송인 하하, 주우재 등 '놀면 뭐하니?'에 함께 출연 중인 동료들과 스태프들에게도 인사를 전했다. 특히 최근 하차 과정에서 논란이 불거진 배우 이이경도 언급해 이목을 끌었다. 유재석은 "올해까지 함께 하다가 아쉽게 하차한 박진주, 이미주, 이이경에게도 고생했고 고맙다는 말을 전한다"고 말했다.

앞서 이이경은 지난달 사생활 의혹으로 '놀면 뭐하니?'에서 하차한 뒤, 제작진의 강제 하차 권유를 폭로한 바 있다.


사진 제공=MBC
이 외에도 MBC 예능계에는 여러 악재가 잇따랐다. MBC 예능 '나 혼자 산다'에 고정 출연 중이던 방송인 박나래와 샤이니 키가 이른바 '주사이모' 논란에 휩싸여 방송 활동을 전면 중단했다. '2025 MBC 방송연예대상' 역시 당초 전현무, 장도연, 키 3MC로 나설 예정이었으나, 키의 하차로 전현무와 장도연이 2인 체제로 시상식을 진행했다.

이에 전현무는 올해의 예능인상을 수상한 뒤 "이렇게 마음 무겁게, 송구스러운 마음으로 (시상식에) 참석한 건 처음인 것 같다"고 운을 뗐다. 그는 "매년 '나 혼자 산다'를 한국인이 가장 사랑하는 예능 프로그램으로 꼽아주신 시청자 분들의 성원과 응원이 있었는데, 저를 포함해 기대에 못 미치는 모습을 보여드린 것 같아서 이 상이 마냥 기쁘게만 느껴지진 않는 것 같다. 이 자리를 빌려 송구하다는 말씀드린다. 죄송하다"고 고개를 숙였다.

그러면서 "힘든 상황에 고생하고 있는 제작진도 정말 사랑하고 미안하다"며 "2026년 '나 혼자 산다'는 '새롭게 하기' 프로젝트를 시작한다. 달라진 모습을 보여드리겠다"고 다짐을 전했다. 기안84 역시 올해의 예능인상을 수상하며 "이번에는 말을 되게 조심스럽게 하게 된다. '나 혼자 산다'의 작가님과 PD님들이 고생이 많은데, 살다 보면 또 좋은 날이 오지 않을까 싶다"고 위로를 전했다.


시청자들의 투표로 수상자를 선정한 올해의 예능 프로그램상은 '신인감독 김연경'에게 돌아갔다. 베스트커플상도 김연경과 인쿠시가 수상해, '신인감독 김연경'은 총 6관왕에 오르며 '2025 MBC 방송연예대상'을 휩쓸었다. 김연경은 "배구가 그렇게 관심을 많이 받는 종목은 아니었는데, 배구로 이렇게 많은 사랑을 받을 수 있어 너무 감사하다"고 전했다. 메인 연출을 맡은 권락희 PD는 "정말 언더독의 기적"이라고 감격을 표했다.

'2025 MBC 방송연예대상' 수상자 (작품명)

▲대상 : 유재석 ('놀면 뭐하니?')

▲올해의 예능 프로그램상 : '신인감독 김연경'

▲올해의 예능인상 : <5명> 전현무, 기안84, 장도연, 유재석, 김연경

▲최우수상 남자 : 유세윤 ('라디오스타', '극한84')

▲최우수상 여자 : 김숙 ('구해줘! 홈즈')

▲최우수상(라디오) : 테이 ('굿모닝FM 테이입니다')

▲특별상 : '복면가왕' 팀 (김구라, 김성주, 윤상, 유영석, 이윤석, 신봉선)

▲우수상(남자) : 구성환 ('나 혼자 산다'), 덱스 ('태어난 김에 세계일주4')

▲우수상(여자) : 신봉선 ('복면가왕')

▲우수상(라디오) : 김일중 ('여성시대 양희은, 김일중입니다'), 이상순 ('완벽한 하루 이상순입니다')

▲프로듀서 MC상 : 붐 ('푹 쉬면 다행이야')

▲프로듀서 특별상 : 이윤석 ('복면가왕')

▲베스트 커플상 : '신인감독 김연경' 김연경, 인쿠시

▲공로상 : 故 전유성

▲멀티플레이어상 : 민호 ('나 혼자 산다')

▲베스트 팀워크상 : '신인감독 김연경' 원더독스 팀

▲인기상 : 쯔양 ('전지적 참견 시점'), 박지현 ('나 혼자 산다')

▲베스트 엔터테이너상 : 옥자연 ('나 혼자 산다'), 이시언 ('태어난 김에 세계일주4')

▲핫이슈상 : 부승관 ('신인감독 김연경')

▲올해의 작가상 : 노민선 ('놀면 뭐하니?')

▲신인상(남자) : 최홍만 ('전지적 참견 시점', '놀면 뭐하니?')

▲신인상(여자) : 김연경 ('신인감독 김연경')

▲신인상(라디오) : 에릭(더보이즈) ('IDOL RADIO 시즌4')

▲시사·교양 부문 특별상 : 故 김동완 ('생방송 오늘 저녁'(현 '오늘N')), 김호영, 김아영 ('심야괴담회 시즌5')

▲시사·교양 부문 올해의 작가상 : 이소영, 이소정, 박고은 ('손석희의 질문들2&3')

▲시사·교양 부문 MC상 : 서인 ('실화탐사대', '기분 좋은 날', '출발! 비디오 여행')

▲라디오 부문 특별상 : 권순표 ('권순표의 뉴스하이킥'), (주)스토리피크

▲라디오 부문 올해의 작가상 : 인수진 ('여성시대 양희은, 김일중입니다')


