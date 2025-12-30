“전원 탈락이냐 살아남느냐” 흑백요리사2, 운명 갈린 최후의 팀전 오늘(…

|
[스포츠조선 조민정 기자] 넷플릭스 흑백요리사: 요리 계급 전쟁2가 오늘 최후의 팀전 결과를 공개한다. 시즌2 최대 화두였던 흑백 팀전이 드디어 종지부를 찍는다. 올 오어 낫싱, 승리팀 전원 생존·패배팀 전원 탈락이라는 극한 룰이 어떻게 끝날지 전 세계 시청자들의 관심이 집중되고 있다.
앞서 공개된 4~7회에서는 흑수저·백수저 셰프들이 물러설 자리 없이 맞붙으며 요리판의 긴장감을 최대치로 끌어올렸다. 백종원, 안성재 심사위원과 함께 정체를 공개하지 않은 미스터리 심사단까지 합류하면서 셰프들은 각기 다른 전략으로 대결을 펼쳤다. 여기에 시즌1의 에드워드 리, 권성준, 정지선, 윤남노, 최현석 등이 심사단으로 등장해 판도를 흔들었다.
7회 엔딩은 충격 그 자체였다. 결국 김미령 셰프의 단 한 표에 따라 전원 생존 혹은 전원 탈락이라는 극단적 결과가 갈릴 것으로 예고되며 넷플릭스 시청자 커뮤니티에는 분석글이 폭주했다. 팀별 편집 방향을 근거로 챔피언을 예측하는 게시물이 쏟아지는 등 댓글 창은 '분석 전쟁'이 된 상태다.
전 세계 시청자들의 분석과 추측이 가득 찬 가운데, 오직 한 팀만 살아남는 올 오어 낫싱 팀전의 결말은 30일 오후 5시 넷플릭스를 통해 확인 가능하다.
