'58세' 이수진, 치과 폐업 후 안타까운 근황 "버스타며 치료비 걱정"

기사입력 2025-12-30 16:55


'58세' 이수진, 치과 폐업 후 안타까운 근황 "버스타며 치료비 걱정"

[스포츠조선 정유나 기자] 치과의사 겸 인플루언서 이수진이 치과 폐업 이후의 근황을 공개했다.

이수진은 30일 "58살을 맞이하는 기분?"이라며 근황을 공개했다.

이수진은 "나도 내가 이 나이에 버스타고 다니며 고양이 치료비 걱정할 줄 꿈에도 몰랐다"라고 솔직한 심정을 전했다.

이어 "열심히 살지 않은 적은 거의 없었다"며 치과의사로 일하던 시절을 떠올렸고, "어쩔 수 없다. 이게 하나님의 섭리라면 순종하는 것"이라며 담담한 모습을 보였다.


'58세' 이수진, 치과 폐업 후 안타까운 근황 "버스타며 치료비 걱정"
또 그는 "나도 지난 세월 무슨 일 있었던건지 모르겠다. 추락하는 데엔 날개가 없다고, 공중부양 하다 땅 속으로 꺼져버렸다. 겨우 기어나와 하나님만 바라보고 있다"라고 털어놨다. 이어 "이런 나를 아직도 응원해주고 기도해주는 분들이 있다는 데에 감사해다"라며 "오늘 햇살이 예쁜 것에도 감사하고. 건강이 좋지 않아 빨리 끝났으면 했지만, 아직 이땅에서 세월보내고 있으니 '오늘!' '지금' 이라는 시점에 올인할 뿐. 제가 할 수 있는건 기도와 감사 뿐이네요"라고 전했다.

한편 이수진은 서울대학교 치과대학 출신으로, 서울 강남에서 치과를 운영해 왔다.

그는 지난해 치과 폐업 과정에서 이른바 '치료비 먹튀 의혹'에 휩싸였으나, 이에 대해 "스토커의 살해 협박에 시달려 치과를 폐업했는데 환불이 늦어진 것"이라고 해명했다.

jyn2011@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

숙행, '상간 의혹' 여가수 맞았다.."심려 끼쳐 죄송, 법적절차 통해 사실 밝힐 것"[전문]

2.

'갑상선 투병' 지예은, 심각했던 건강상태 "수술까지 받아, 현재 회복 중"

3.

[전문] "불륜 아니다"라는 말, 끝내 못했다…숙행, 자필편지 "'현역가왕3' 하차할 것, 다시 한번 깊이 죄송"

4.

김지선, '피어싱 중독' 래퍼 子 전폭 지지 "수능이 인생 전부 아냐, 하고픈 거 하길"

5.

김동완, '런닝맨'서 만난 유재석 극찬 “진흙탕도 가장 먼저…촬영장 뻣뻣함 깨는 리더”

연예 많이본뉴스
1.

숙행, '상간 의혹' 여가수 맞았다.."심려 끼쳐 죄송, 법적절차 통해 사실 밝힐 것"[전문]

2.

'갑상선 투병' 지예은, 심각했던 건강상태 "수술까지 받아, 현재 회복 중"

3.

[전문] "불륜 아니다"라는 말, 끝내 못했다…숙행, 자필편지 "'현역가왕3' 하차할 것, 다시 한번 깊이 죄송"

4.

김지선, '피어싱 중독' 래퍼 子 전폭 지지 "수능이 인생 전부 아냐, 하고픈 거 하길"

5.

김동완, '런닝맨'서 만난 유재석 극찬 “진흙탕도 가장 먼저…촬영장 뻣뻣함 깨는 리더”

스포츠 많이본뉴스
1.

손흥민 MLS 득점왕 경쟁 빨간불! 563골 득점 괴물 미국 상륙 가능성...“관계자 미팅, 이적 확률 70%”

2.

'드디어' 다저스, 7182억 최대어 영입 신호탄 터졌다…왜 도루왕 트레이드 버튼 눌렀나

3.

토마스 프랭크 감독 전격 경질→"이강인 사줘" 새 감독 선임, 이뤄질 조짐...英 단독 보도! "팰리스, 감독 대체자 구하는 중"

4.

'더이상 어리지 않다' 부담감은 변명일 뿐…한동희의 2026년, '아픈손가락' → 진짜 거포 거듭날까 [SC포커스]

5.

[오피셜]'韓 레전드 용병' 정성룡 영입→'환갑 직전 베테랑' 미우라도 합류, 일본에 이런 팀이 있다니...J3 후쿠시마 파격 영입 행보

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.