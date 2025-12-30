'이병헌♥' 이민정, 금주 선언 하루만 포기 "혼내지 마세요, 나는 짠한 X"
[스포츠조선 이우주 기자] 배우 이민정이 금주 선언 하루 만에 실패했다.
30일 이민정의 유튜브 채널에서는 '이래서 아들을 키우나 봅니다♥ 쌩으로 다 찍어논 이민정의 연말 모음집 금주 선언'이라는 제목의 영상이 게재됐다.
이민정은 "2025년을 마무리하는 브이로그가 될 거 같다. 그래서 저의 연말을 담아보고자 카메라를 켰는데 연말 송년회 그런 것들이 많냐고 물어보신다면 그런 건 없다. 아쉽게도 없다. 준후를 재워야한다"고 밝혔다.
대신 이민정은 '갓생 챌린지'로 연말을 보내겠다며 "제가 준비한 건 연말에 남들보다 앞서서 신년을 사는 것처럼 나의 몸을 위해 살아보자. 아침에 좋은 거 먹고 저녁에 술도 마시지 않고 건강하게 살아보자라는 의미로 챌린지를 하면서 저의 연말을 보여드리려고 한다"고 당당하게 금주 선언을 했다.
갓생 챌린지 첫날, 이민정은 친구와 곱창을 먹으러 갔다. 이민정은 "마지막 만찬"이라며 소주를 시켰다. 주문 후 민망해하던 이민정은 "어차피 저녁에 못 나가니까. 준후 농구 가있는 사이에 빨리 먹고 들어가는 것"이라고 합리화하며 소맥을 마셨다.
이후에도 술을 마시는 모습이 종종 포착된 이민정은 '짠한형 신동엽' 찰영까지 했다. 이민정은 "혼내지 마시라"라며 "'짠한형' 녹화장에 왔다. 나는 짠한 냔"이라고 개그를 하기도. 숙취해소제를 마시고 녹화장에 들어간 이민정은 만취한 채 카메라를 켰다.
한 달 만에 제작진을 만난 이민정. 제작진은 "낮에는 콩물 먹고 밤에는 (술 마시더라)"이라고 말했고 이민정은 "저녁에 와인 먹고 있는거 들켰구나"라며 민망한 듯 웃었다. 하지만 이민정은 "와인을 한두 잔 먹는 건 숙면에도 도움이 되고 다이어트에 효과가 있다는 연구결과가 나왔다. 이거 찾아보면 나온다"고 당당하게 얘기해 웃음을 안겼다.
