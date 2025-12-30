'이병헌♥' 이민정, 금주 선언 하루만 포기 "혼내지 마세요, 나는 짠한 X"

기사입력 2025-12-30 18:23


'이병헌♥' 이민정, 금주 선언 하루만 포기 "혼내지 마세요, 나는 짠한…

[스포츠조선 이우주 기자] 배우 이민정이 금주 선언 하루 만에 실패했다.

30일 이민정의 유튜브 채널에서는 '이래서 아들을 키우나 봅니다♥ 쌩으로 다 찍어논 이민정의 연말 모음집 금주 선언'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

이민정은 "2025년을 마무리하는 브이로그가 될 거 같다. 그래서 저의 연말을 담아보고자 카메라를 켰는데 연말 송년회 그런 것들이 많냐고 물어보신다면 그런 건 없다. 아쉽게도 없다. 준후를 재워야한다"고 밝혔다.

대신 이민정은 '갓생 챌린지'로 연말을 보내겠다며 "제가 준비한 건 연말에 남들보다 앞서서 신년을 사는 것처럼 나의 몸을 위해 살아보자. 아침에 좋은 거 먹고 저녁에 술도 마시지 않고 건강하게 살아보자라는 의미로 챌린지를 하면서 저의 연말을 보여드리려고 한다"고 당당하게 금주 선언을 했다.


'이병헌♥' 이민정, 금주 선언 하루만 포기 "혼내지 마세요, 나는 짠한…
갓생 챌린지 첫날, 이민정은 친구와 곱창을 먹으러 갔다. 이민정은 "마지막 만찬"이라며 소주를 시켰다. 주문 후 민망해하던 이민정은 "어차피 저녁에 못 나가니까. 준후 농구 가있는 사이에 빨리 먹고 들어가는 것"이라고 합리화하며 소맥을 마셨다.

이후에도 술을 마시는 모습이 종종 포착된 이민정은 '짠한형 신동엽' 찰영까지 했다. 이민정은 "혼내지 마시라"라며 "'짠한형' 녹화장에 왔다. 나는 짠한 냔"이라고 개그를 하기도. 숙취해소제를 마시고 녹화장에 들어간 이민정은 만취한 채 카메라를 켰다.

한 달 만에 제작진을 만난 이민정. 제작진은 "낮에는 콩물 먹고 밤에는 (술 마시더라)"이라고 말했고 이민정은 "저녁에 와인 먹고 있는거 들켰구나"라며 민망한 듯 웃었다. 하지만 이민정은 "와인을 한두 잔 먹는 건 숙면에도 도움이 되고 다이어트에 효과가 있다는 연구결과가 나왔다. 이거 찾아보면 나온다"고 당당하게 얘기해 웃음을 안겼다.

wjlee@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김동완, '런닝맨'서 만난 유재석 극찬 “진흙탕도 가장 먼저…촬영장 뻣뻣함 깨는 리더”

2.

'58세' 이수진, 치과 폐업 후 안타까운 근황 "버스타며 치료비 걱정"

3.

어도어, 다니엘에 431억원 청구..가족 1인·민희진 포함 손배소

4.

권나라, 미모의 막내 동생 결혼했다..애틋 축사 "늘 걱정되던 아이"

5.

[SC이슈] "민지 복귀 여부가 관건"…이진호 "다니엘 계약해지 이유, 추가 계약위반 정황→母휴대폰 3번 바꿨다"(연예뒤통령)

연예 많이본뉴스
1.

김동완, '런닝맨'서 만난 유재석 극찬 “진흙탕도 가장 먼저…촬영장 뻣뻣함 깨는 리더”

2.

'58세' 이수진, 치과 폐업 후 안타까운 근황 "버스타며 치료비 걱정"

3.

어도어, 다니엘에 431억원 청구..가족 1인·민희진 포함 손배소

4.

권나라, 미모의 막내 동생 결혼했다..애틋 축사 "늘 걱정되던 아이"

5.

[SC이슈] "민지 복귀 여부가 관건"…이진호 "다니엘 계약해지 이유, 추가 계약위반 정황→母휴대폰 3번 바꿨다"(연예뒤통령)

스포츠 많이본뉴스
1.

토마스 프랭크 감독 전격 경질→"이강인 사줘" 새 감독 선임, 이뤄질 조짐...英 단독 보도! "팰리스, 감독 대체자 구하는 중"

2.

[오피셜]'韓 레전드 용병' 정성룡 영입→'환갑 직전 베테랑' 미우라도 합류, 일본에 이런 팀이 있다니...J3 후쿠시마 파격 영입 행보

3.

[공식입장]'음주 물의 논란' 장영복 대구FC 단장 사과…"김병수 감독과 제자리로 갈 수 있도록 노력하겠다"

4.

"레알 마드리드, 양민혁 지켜보는 중" 구단마저 외계어 방출…'환상 결승골'에 팬들도 대흥분 "사랑한다 YANG"

5.

'日 248홈런 거포' 드디어 미국에 갔다, 계약 임박...SD-피츠버그-에인절스 3파전? 양키스는 제외된 듯

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.