황보라 子, 차에서 탈출하는 아찔 사고 "이제 너무 커서 감당 안 돼"

30일 황보라의 유튜브 채널에서는 '낙천형 엄마 vs 불안형 아빠의 동상이몽 훈육법'이라는 제목의 영상이 게재됐다.
황보라는 아들 우인 군, 남편 김영훈과 함께 기질 검사를 하기로 했다. 전문가와 만나기 전 미리 기질 검사 테스트를 하는 황보라 부부는 테스트부터 다른 성향을 보였다. 우인 군의 기질 검사는 황보라 부부가 대신 했다.
다음날 아동심리전문가를 만난 황보라 부부. 황보라는 "18개월에 접어들었는데 땡깡도 너무 늘고 미끄럼틀도 게속 거꾸로 올라가려 한다"고 육아 고민을 토로했다. 김영훈 역시 "다른 아이들은 아기자기한 블록 놀이를 끈기있게 쭉 오래 지속한다면 (우인이는) 잠깐 하고 던져버리고 다른 걸 해버린다며 "소위 말해 깽판치러 다닌다. 키즈카페에 우인이가 떴다고 하면 좀 긴장하는 거 같나보다"라고 걱정했다.
황보라 부부의 검사 결과를 보던 전문가는 "두 사람 다 자극 추구가 높은데 아버님은 위험 회피도 있다. 이게 뭐냐면 자극 추구는 엑셀이고 위험 회피는 브레이크 같은 거다. 보라님은 브레이크가 없어서 아버님이 보기엔 얼마나 위태롭겠냐"고 요약했다.
이에 김영훈은 "오늘도 아기를 데리고 오는 길이었나보다. 난리가 난 거다. 왜 전화를 안 받냐고. 받았더니 소리를 지르면셔 우인이가 차에서 탈출했다더라"라며 "그러면 차를 멈추고 잡아서 다시 앉히면 다 해결되는 거 아니냐"고 답답해했다.
하지만 황보라는 "차를 세웠다. 앉히려는데 앞에서 빵빵거리는 거다. 일단 죄송하다하고 다시 데리고 왔는데 애가 이제 너무 크고 무거워서 제가 감당이 안 된다"고 토로했다. 김영훈은 "내가 만약에 회사 있었으면 어떡할 뻔했냐. 그런 경우가 되게 많다"고 걱정했다.