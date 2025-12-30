이수지·김원훈, 남녀 신인상 수상 "상 못받으면 깽판치려 했다" [2025 SBS 연예대상]

최종수정 2025-12-30 21:29

이수지·김원훈, 남녀 신인상 수상 "상 못받으면 깽판치려 했다" [202…

[스포츠조선 이우주 기자] '2025 SBS 연예대상'김원훈이 무관 징크스를 깨고 신인상을 수상했다.

30일 상암 SBS 프리즘타워에서 '2025 SBS 연예대상'이 열렸다. 진행은 전현무, 이수지, 차태현이 맡았다.

남자 신인상은 '마이턴'의 김원훈이 수상했다. 무관 징크스를 깨고 신인상의 영광을 안은 김원훈은 "정말 생각지도 못했다. 너무 놀랐다"며 "제가 이번 연도에는 상복이 없어서 올해도 쉽지 않겠다 생각했는데 너무 받고 싶었다. 오늘도 상을 못받으면 이 시상식 깽판치려고도 생각했다. 그런 불미스러운 일이 일어나지 않은 것에 대해 한편으로 감사하다"고 너스레를 떨었다.

김원훈은 "코미디가 너무 힘들고 나와 잘 맞지 않다는 생각 때문에 그만두고 싶었던 적도 있었다. 이 상은 제가 잘해서 받았다는 상이 아니라 잘 버텨줘서 주는 상이라고 생각하고 열심히 잘 버텨보겠다. 제가 2025년도에 너무 좋은 사람도 많이 만났고 '마이턴' 프로그램도 만나면서 많이 배웠다. 이 사랑을 보답하는 방법은 웃음밖에 없다 생각한다"며 '마이턴' 동료들과 가족들에게 감사 인사를 전했다.

여자 신인상 역시 '마이턴'의 이수지가 수상했다. 이수지는 "제가 24살에 SBS 공채가 됐다. 그때 신인상을 못 받았는데 '마이턴'으로 받으니까 감회가 새롭다"며 "저희가 여름에 촬영을 해서 다들 너무 더워했는데 저는 촬영할 때 즐겁고 행복했다. 시청자 분들이 너무 재밌게 봐주셔서 감사 드린다. 신인의 마음으로 되돌아가서 내년도 열심히 편한 웃음을 드리기 위해 노력하겠다"고 인사했다.

wjlee@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'40억 자산가' 전원주, 전재산 기부 선언 "열심히 사는 사람에게 주겠다"

2.

'이혼' 서유정, 건강 악화로 전신마취 수술 앞뒀다 "너무 늦게 발견해"

3.

조혜련, 유재석·신동엽 과거 폭로 "나이트 DJ 시절 덜덜 떨어..쉽지 않아"

4.

강남, 러닝으로 20kg 감량 성공 "기안84 덕분..♥이상화가 좋아해"

5.

'이병헌♥' 이민정, 금주 선언 하루만 포기 "혼내지 마세요, 나는 짠한 X"

연예 많이본뉴스
1.

'40억 자산가' 전원주, 전재산 기부 선언 "열심히 사는 사람에게 주겠다"

2.

'이혼' 서유정, 건강 악화로 전신마취 수술 앞뒀다 "너무 늦게 발견해"

3.

조혜련, 유재석·신동엽 과거 폭로 "나이트 DJ 시절 덜덜 떨어..쉽지 않아"

4.

강남, 러닝으로 20kg 감량 성공 "기안84 덕분..♥이상화가 좋아해"

5.

'이병헌♥' 이민정, 금주 선언 하루만 포기 "혼내지 마세요, 나는 짠한 X"

스포츠 많이본뉴스
1.

김하성 2000만불의 잔혹한 그림자! → TOP6 유망주의 절망적 비명.. 앞날 사실상 막혔다

2.

'초대박' 폰세 기대치 이정도라고…"무언가 깨우친 것처럼 보인다" 극찬

3.

韓 대표팀에 제라드 있다! 예리한 프리킥 골대 강타…최고 평점 MVP 선정→역시 바르사 출신은 다르네

4.

'대충격' KB손해보험, 3연승에 감독 전격 결별→하현용 대행…"새로운 전환점 필요하다 요청" [공식발표]

5.

이럴수가! 손흥민, 우상 호날두와 내년 월드컵 동반 은퇴?…돌연 유럽 복귀 가능하다→"1000골 달성 목표"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.