이수지·김원훈, 남녀 신인상 수상 "상 못받으면 깽판치려 했다" [202…

[스포츠조선 이우주 기자] '2025 SBS 연예대상'김원훈이 무관 징크스를 깨고 신인상을 수상했다.
30일 상암 SBS 프리즘타워에서 '2025 SBS 연예대상'이 열렸다. 진행은 전현무, 이수지, 차태현이 맡았다.
남자 신인상은 '마이턴'의 김원훈이 수상했다. 무관 징크스를 깨고 신인상의 영광을 안은 김원훈은 "정말 생각지도 못했다. 너무 놀랐다"며 "제가 이번 연도에는 상복이 없어서 올해도 쉽지 않겠다 생각했는데 너무 받고 싶었다. 오늘도 상을 못받으면 이 시상식 깽판치려고도 생각했다. 그런 불미스러운 일이 일어나지 않은 것에 대해 한편으로 감사하다"고 너스레를 떨었다.
김원훈은 "코미디가 너무 힘들고 나와 잘 맞지 않다는 생각 때문에 그만두고 싶었던 적도 있었다. 이 상은 제가 잘해서 받았다는 상이 아니라 잘 버텨줘서 주는 상이라고 생각하고 열심히 잘 버텨보겠다. 제가 2025년도에 너무 좋은 사람도 많이 만났고 '마이턴' 프로그램도 만나면서 많이 배웠다. 이 사랑을 보답하는 방법은 웃음밖에 없다 생각한다"며 '마이턴' 동료들과 가족들에게 감사 인사를 전했다.
여자 신인상 역시 '마이턴'의 이수지가 수상했다. 이수지는 "제가 24살에 SBS 공채가 됐다. 그때 신인상을 못 받았는데 '마이턴'으로 받으니까 감회가 새롭다"며 "저희가 여름에 촬영을 해서 다들 너무 더워했는데 저는 촬영할 때 즐겁고 행복했다. 시청자 분들이 너무 재밌게 봐주셔서 감사 드린다. 신인의 마음으로 되돌아가서 내년도 열심히 편한 웃음을 드리기 위해 노력하겠다"고 인사했다.