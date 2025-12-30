'58세' 김성령, 완경 폭탄 고백 "생리 끝나, 지금 나이까지 하면 큰…

'58세' 김성령, 완경 폭탄 고백 "생리 끝나, 지금 나이까지 하면 큰일"
[스포츠조선 김소희 기자] 배우 김성령이 "생리 끝났다"고 폭탄 발언을 해 현장을 초토화 시켰다.
30일 방송된 JTBC 예능 프로그램 '당일배송 우리집'에서는 국내 최초로 한강 위에 지은 집이 공개된 가운데, 김성령·하지원·장영란·가비가 함께 식사를 하며 유쾌한 대화를 나눴다.
이날 김성령은 석류 스파클링 칵테일을 들고 건배사를 하던 중 갑자기 "여성호르몬을 위하여"라고 외쳐 현장을 초토화시켰다. 이에 하지원은 "에스트로겐으로 바꾸자. 우아하게"라고 수습에 나섰고, 김성령은 "아 맞다. 에스트로겐. 에겐녀가 생각이 안 났다"며 머쓱한 웃음을 지었다.
결국 네 사람은 "에겐녀들을 위해서"라고 정정해 다시 건배했고, 하지원은 "언니 대박이다. 에스트로겐이 뭐냐"며 웃음을 참지 못했다. 김성령은 "석류가 에스트로겐 아니냐"며 민망해했고, 하지원은 "우리가 사실 호르몬에 신경 쓸 나이긴 하다. 호르몬에 따라 기분이 오락가락하고 이유 없이 눈물이 날 때도 있다"고 공감했다.
이를 들은 장영란은 "생리 중에?"라고 묻더니 "여자들은 생리 기간에 예민해질 수 있다"고 설명했다. 그러자 김성령은 "나는 생리 끝났다. 지금 나이까지 하면 큰일 난다"고 솔직하게 털어놨고, 장영란은 "성령 언니 다시 한 번 생리하게 해주세요"라고 외쳐 웃음을 더했다.
한편 김성령은 1967년생으로 만 58세이다.
