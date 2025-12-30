고준희 "썸男 있다" 고백…신년 사주풀이 "계속 연락해도 될까까"→"결혼운은 이미 들어와 있어, 4년안에"(고준희GO)

기사입력 2025-12-30 22:57


고준희 "썸男 있다" 고백…신년 사주풀이 "계속 연락해도 될까까"→"결혼…

배우 고준희가 '썸남'의 존재를 드러내며 향후 발전 가능성을 타진했다.

고준희는 지난 29일 자신의 유튜브 채널 '고준희 GO'에 '최초공개 썸남과의 미래 고민상담'이라는 제목의 영상을 공개했다.

영상에서 고준희는 단도직입적으로 "지금 생각하고 있는 사람이 있다"며 "연락을 이어가는 게 나은지"를 직접 질문했고, 상담가는 '감정의 확대'와 '시간이 필요한 관계'라는 방향을 제시했다.


고준희 "썸男 있다" 고백…신년 사주풀이 "계속 연락해도 될까까"→"결혼…

고준희 "썸男 있다" 고백…신년 사주풀이 "계속 연락해도 될까까"→"결혼…

고준희 "썸男 있다" 고백…신년 사주풀이 "계속 연락해도 될까까"→"결혼…
상담가의 해석에 따르면, 고준희와 상대 사이의 감정은 앞으로 더 커질 가능성이 있으나, 지금 단계에서 결론을 내리기에는 이르다는 설명이 이어졌다. 특히 "본인의 감정이 아직 완전히 정리되지 않았을 수 있다"는 점과 함께, 상대 역시 다소 성급할 수 있어 시간을 두고 흐름을 볼 필요가 있다는 조언이 덧붙여졌다.

또한 상담 과정에서 연애 감정이 깊어질수록 정신적인 부담이나 스트레스가 동반될 수 있다는 언급도 나왔다. 이는 신체적인 문제보다는 정신적인 긴장과 연결된 영역으로 풀이됐고, 연애가 시작되며 함께 따라올 수 있는 감정 기복을 염두에 두라는 의미로 해석됐다.

결론적으로 상담가는 "지금은 애매한 거리를 유지하되, 상대가 어떻게 다가오는지를 지켜보라"는 방향을 제시했다. 적극적인 단정이나 확답보다는 시간을 두고 관계의 흐름을 확인하는 것이 좋다는 메시지다.


고준희 "썸男 있다" 고백…신년 사주풀이 "계속 연락해도 될까까"→"결혼…
이에 고준희는 결과를 들은 뒤 "너무 좋아한 상태로 앞서가지 말고, 지금은 열어두고 보겠다"고 답하며 현재 관계를 서두르지 않겠다는 태도를 드러냈다.

결혼운 배우자 운에 대해서도 "이미 결혼 운이 들어와 있다"는 해석을 들었다. 만 44세 이전 그러니까 4년 안에 결혼할 가능성이 높고 배우자 운에 대해서는 학벌, 경제력, 환경 등 전반적으로 본인보다 안정적이고 좋은 조건이고 성장 배경도 비슷하거나 더 나은 사람이라고 말해눈길을 끌었다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'40억 자산가' 전원주, 전재산 기부 선언 "열심히 사는 사람에게 주겠다"

2.

'이혼' 서유정, 건강 악화로 전신마취 수술 앞뒀다 "너무 늦게 발견해"

3.

조혜련, 유재석·신동엽 과거 폭로 "나이트 DJ 시절 덜덜 떨어..쉽지 않아"

4.

강남, 러닝으로 20kg 감량 성공 "기안84 덕분..♥이상화가 좋아해"

5.

이수지, 가슴 아픈 이별에 오열 "마음 고생 다이어트로 47kg 진입" ('에겐녀 뚜지')

연예 많이본뉴스
1.

'40억 자산가' 전원주, 전재산 기부 선언 "열심히 사는 사람에게 주겠다"

2.

'이혼' 서유정, 건강 악화로 전신마취 수술 앞뒀다 "너무 늦게 발견해"

3.

조혜련, 유재석·신동엽 과거 폭로 "나이트 DJ 시절 덜덜 떨어..쉽지 않아"

4.

강남, 러닝으로 20kg 감량 성공 "기안84 덕분..♥이상화가 좋아해"

5.

이수지, 가슴 아픈 이별에 오열 "마음 고생 다이어트로 47kg 진입" ('에겐녀 뚜지')

스포츠 많이본뉴스
1.

이정후가 153km 쾅쾅! 5위 이정후, 3위 이정후, 2위도 이정후 → TOP5 이정후 지분 60% 도대체 뭐길래

2.

발만 빠른 외야수의 운명, 26살인데 벌써 5번째 트레이드...LAD가 도루왕을 버렸다

3.

[현장인터뷰]KT 문경은 "김선형, 올스타전 전후 (복귀) 가능성 얘기" vs 삼성 김효범 "투혼 보여줬으면 좋겠다"

4.

'오피셜' 임박! 축구화에 'SON' 새기면 뭐하나, 유럽 1티어 폭로! 손흥민 우승 일등 공신 "방출 합의 완료"→"최종 결정만 남았다"

5.

40억 투자→"술 세게 마셨다" 고백…역대 7번째 기록에도 은퇴, "노력한 선수로 기억해주길"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.