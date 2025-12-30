탁재훈, 비밀 열애 인정 "대상 타면 공개, 들키면 헤어질 것" [202…

탁재훈, 비밀 열애 인정 "대상 타면 공개, 들키면 헤어질 것" [2025 SBS 연예대상]

기사입력 2025-12-30 23:19


[스포츠조선 이우주 기자] '2025 SBS 연예대상' 탁재훈이 열애 질문에 의미심장한 답을 내놨다.

30일 상암 SBS 프리즘타워에서 '2025 SBS 연예대상'이 열렸다. 진행은 전현무, 이수지, 차태현이 맡았다.

네 번째 대상 후보로 이름을 올린 탁재훈은 "대상 타려고 싱글인 척 공개 연애를 안 한다"는 의혹을 받았다. '미운 우리 새끼'에서 사주를 봤을 때도 여자친구가 있다는 의심을 받았기 때문. MC 차태현의 질문에 탁재훈은 "맞다. 오늘 대상을 타면 제가 말씀을 드리겠다. 만약 대상을 못 받는다면 계속 숨기겠다"고 너스레를 떨었다. 전현무는 "이상민 표정을 보니까 뭔가 숨기는 거 같다"고 의심했고 이상민은 맞다는 뉘앙스를 보였다.

이에 탁재훈은 "어디선가 보고 있을 그녀에게 한 말씀 드리고 싶다. 대상 탈 때까지만 참아줘. 그리고 그전에 들키면 우리 헤어지는 거다"라고 밝혀 웃음을 안겼다.


그런가하면 탁재훈은 추성훈과 '마이턴'에서 화제가 됐던 파격적인 베드신으로 신스틸러상까지 받았다. 추성훈은 "애드리브로 한 장면인데 너무 호흡이 맞아서 재밌는 장면이 나왔다. 근데 사실 우리 그런 사이가 아니"라고 밝혀 웃음을 안겼다. 이어 탁재훈은 "이런 상이 싫은 게 아니고 이상한 느낌이 든다. 저는 더 큰 상을 기대했는데 시작한지 얼마 안 돼서 이런 상을 주니까 너무 감사드린다"며 "처음에는 성훈이와 장난으로 시작했다. 성훈이는 그런 사이 아니라 했지만 굉장히 매력있는 친구라서 앞으로 좀 더 프로그램에서 잘 돼서 발전할 수 있겠다는 생각을 했다. 꼭 '마이턴2'가 제작됐으면 좋겠다"고 밝혔다.

wjlee@sportschosun.com

