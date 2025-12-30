고준희, 쌍커풀 수술 대만족 "나쁘다 생각 안해, 한번씩 다 찝지 않냐"

기사입력 2025-12-30 23:23


고준희, 쌍커풀 수술 대만족 "나쁘다 생각 안해, 한번씩 다 찝지 않냐"

[스포츠조선 김소희 기자] 배우 고준희가 성형 사실을 쿨하게 고백했다.

30일 유튜브 채널 '강남언니'에는 "다른 사람 입에서 내 성형 사실이 드러났다 | 킬빌런 EP04 | 또또 고준희 김원훈 풍자"라는 제목의 영상이 업로드 됐다.

이번 에피소드의 주제는 '콤플렉스 빌런으로, 자신의 콤플렉스로 주변 사람들을 힘들게 하는 사례들이 소개됐다. 첫 번째 사연에서는 외모 콤플렉스와 학벌 콤플렉스 중, 숨기고 싶지만 다른 사람에게 알려졌을 때 더 당황스러운 상황을 다뤘다.

이날 고준희는 자신의 성형 경험을 솔직하게 고백하며, "나도 눈 했다. 눈은 한 번씩 다 찝지 않냐"라고 말했다. 이에 권또또는 "언니 진짜 자연스럽다"라고 감탄했고, 풍자는 "또 어디 했냐"라고 묻자 고준희는 "눈"이라고 답했다. 하지만 풍자가 "눈만?"이라고 집요하게 묻자, 고준희는 다시 한번 "눈"이라고 답했고, 패널들은 "하나, 둘, 셋"하며 해당 주제를 급하게 마무리해 폭소를 자아냈다.


고준희, 쌍커풀 수술 대만족 "나쁘다 생각 안해, 한번씩 다 찝지 않냐"
풍자는 "그래도 여러분들은 숨길 수라도 있지 않냐. 저는 못 숨긴다. 모두가 다 알고 있다"라며 웃음을 유발했고, 고준희 역시 "나도 숨기지 않는다. 눈은 고등학교 때 했다. 찝을 수도 있지 않냐"라며 "나는 성형이 나쁘다고 생각하지 않는다"라고 자신의 소신을 전했다.

한편, 고준희는 올해 11월 큐브엔터테인먼트와 전속 계약을 체결하며 걸그룹 (여자)아이들, 박미선, 황신혜 등과 한솥밥을 먹게 됐다. 또한 최근 자신의 채널을 통해 부모님으로부터 독립하겠다고 밝히며 화제를 모았다. 그는 성수동에 위치한 매매가 70억 원대 초고가 아파트를 언급하며 "여기로 이사 간다"고 직접 소개해 눈길을 끌었다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'40억 자산가' 전원주, 전재산 기부 선언 "열심히 사는 사람에게 주겠다"

2.

이진호 "숙행, 해당男 '유부남인것 알고 있었나'가 관건…소송 예상하고 출연강행 했나"(연예뒤통령)

3.

이수지, 가슴 아픈 이별에 오열 "마음 고생 다이어트로 47kg 진입" ('에겐녀 뚜지')

4.

고현정, '귀인' 강민경→정재형과 2025년 마무리 "모두 수고했어요"

5.

다운증후군 작가 정은혜, 드디어 기쁜 소식 "이제 서은혜"…송지효도 눈물 [2025 SBS 연예대상]

연예 많이본뉴스
1.

'40억 자산가' 전원주, 전재산 기부 선언 "열심히 사는 사람에게 주겠다"

2.

이진호 "숙행, 해당男 '유부남인것 알고 있었나'가 관건…소송 예상하고 출연강행 했나"(연예뒤통령)

3.

이수지, 가슴 아픈 이별에 오열 "마음 고생 다이어트로 47kg 진입" ('에겐녀 뚜지')

4.

고현정, '귀인' 강민경→정재형과 2025년 마무리 "모두 수고했어요"

5.

다운증후군 작가 정은혜, 드디어 기쁜 소식 "이제 서은혜"…송지효도 눈물 [2025 SBS 연예대상]

스포츠 많이본뉴스
1.

이정후가 153km 쾅쾅! 5위 이정후, 3위 이정후, 2위도 이정후 → TOP5 이정후 지분 60% 도대체 뭐길래

2.

발만 빠른 외야수의 운명, 26살인데 벌써 5번째 트레이드...LAD가 도루왕을 버렸다

3.

[현장인터뷰]KT 문경은 "김선형, 올스타전 전후 (복귀) 가능성 얘기" vs 삼성 김효범 "투혼 보여줬으면 좋겠다"

4.

40억 투자→"술 세게 마셨다" 고백…역대 7번째 기록에도 은퇴, "노력한 선수로 기억해주길"

5.

'오피셜' 임박! 축구화에 'SON' 새기면 뭐하나, 유럽 1티어 폭로! 손흥민 우승 일등 공신 "방출 합의 완료"→"최종 결정만 남았다"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.