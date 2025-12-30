풍자, 5번째 코수술+25kg 감량에도 쏟아진 악플 "'풍노키오'라고, 난 마음에 든다"
[스포츠조선 김소희 기자] 방송인 풍자가 성형과 다이어트에 대한 솔직한 생각을 전했다.
30일 유튜브 채널 '강남언니'에는 "다른 사람 입에서 내 성형 사실이 드러났다 | 킬빌런 EP04 | 또또 고준희 김원훈 풍자"라는 제목의 영상이 업로드 됐다.
영상에서 풍자는 최근 25kg 다이어트 후 주변 반응에 대해 털어놨다. 그는 "(살 빼기 전에는) 사람들이 '쟤 고혈압 있다', '콜레스테롤 하이 찍었다', '풍자 1년 뒤 죽어도 아무도 모른다'고 했다"면서 "그런데 살을 빼니까 이제는 '초심 잃었다', '네가 빼봤자 얼마나 빼겠냐'라고 한다. 진짜 어쩌라는 거냐"며 황당함을 드러냈다.
이어 풍자는 "이미지 때문에 고민되긴 했다. 사람들이 '네 캐릭터가 살을 빼면 안 될 것 같다', '운동하고 소식하는 모습이 너와 어울리지 않는다'고 말하는 사람이 많았다"면서도, "내 건강과 만족을 위해 다이어트를 했다"고 솔직하게 밝혔다.
풍자는 코 성형 사실도 공개했다. 그는 "사람들이 다 '돈테크만 같다', '피노키오, 풍노키오(풍자+피노키오) 같다'고 했지만, 나는 마음에 든다"며 남들의 시선보다 자신의 만족이 중요하다고 강조했다.
앞서 그는 자신의 유튜브 채널과 방송을 통해 코 성형 사실을 여러 차례 공개했다. 지난 26일 '또간집'에서는 "이번에 재수술했고 5번째"라며, 갈비뼈를 이용해 코를 재수술했다고 쿨하게 밝혔다. 6일 방송된 MBC '전지적 참견 시점'에서도 "코 수술만 다섯 번 했다. 귀 연골을 뺐는데 재수술할 때 또 뺐다"고 설명했다.
또 풍자는 "눈썹 뼈도 내 것이 아니다. 갈았다. 원래 내 이마가 푹 꺼져있어서 이마 절개까지 했다. 이제는 성형에 대한 생각이 없다"고 털어놨다. 이어 "보조개도 했다. 세상에 있는 성형은 다 해봤다. 코까지는 성형이 아니다"라며 성형에 대한 자신의 솔직한 의견을 전했다.
