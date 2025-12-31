지예은, 갑상선 투병 딛고 우수상 수상 "기쁜 일도 슬픈 일도 많았다" [2025 SBS 연예대상]

[스포츠조선 이우주 기자] '2025 SBS 연예대상' 지예은이 오열하며 우수상 수상 소감을 전했다.

30일 상암 SBS 프리즘타워에서 '2025 SBS 연예대상'이 열렸다. 진행은 전현무, 이수지, 차태현이 맡았다.

리얼리티 부문 우수상은 윤시윤과 박하얀이, 쇼 버라이어티 부문 우수상은 유연석과 지예은이 수상했다.

지예은은 "작년에 너무 떨어서 말을 못해서 아쉬웠는데 '런닝맨' 천재 같으신 제작진 분들 너무 감사 드린다. 저를 귀엽고 사랑스러운 캐릭터로 만들어주셔서 너무 감사 드린다"고 밝혔다. '런닝맨' 멤버들에게도 감사 인사를 전한 지예은은 "저를 너무 예뻐해주시고"라고 말하다 또 눈물을 보였다. 지예은은 "이번 연도 기쁜 일도 많고 슬픈 일도 너무 많았는데 그냥 모든 게 감사하다는 생각이 들었다. 항상 응원해주신 저희 가족들 너무 감사 드리고 저는 너무 내성적이고 보잘것 없어서 항상 촬영할 때마다 기도 드리고 간다. 새해복 많이 받으시고 2026년 건강하시라"라고 소감을 마쳤다.


윤시윤은 "일단 너무 죄송스러울 정도로 큰 상을 주셔서 감사 드린다. '미우새'에 나오게 될 줄도 모르고 상을 받게 될 줄도 몰랐다. 좋은 연예인이라는 게 뭘까를 오랫동안 고민했는데 한번도 좋은 아들이라는 게 뭘까는 생각해본 적이 없다. 처음으로 엄마의 시선을 보게 되니 내가 정말 밉고 철이 없다는 걸 처음으로 깨달았다. 이를 알려주신 '미우새' 제작진 여러분께 감사 드린다"고 밝혔다.

유연석은 "사실 처음으로 '틈만 나면' 시작할 때 잘할 수 있을까 걱정이 많았는데 매주 틈 친구들 만나면서 유유 케미의 재석이 형을 보면서 매주 배우고 즐겁게 촬영하고 있다. '틈만나면' 시즌4까지 이어오고 큰 상 받을 수 있었던 건 재석이 형 덕분이다. 감사하다"고 유재석에게 영광을 돌렸다.

