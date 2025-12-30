아이유, 격식 차린 변우석에 "대군자가, 특별히 더 멋지다" [MBC 연…

아이유, 격식 차린 변우석에 "대군자가, 특별히 더 멋지다" [MBC 연기대상]
[스포츠조선 조윤선 기자] 아이유와 변우석이 시상자로 무대에 함께 섰다.
30일 오후 서울 마포구 상암동 MBC 미디어센터 공개홀에서는 '2025 MBC 연기대상'이 열렸다. 이날 시상식은 MC 김성주와 이선빈이 맡았다.
이날 '올해의 드라마상' 시상자로는 내년 방영 예정인 드라마 '21세기 대군부인'에 출연하는 아이유와 변우석이 무대에 함께 올랐다.
아이유는 "요즘 우리가 드라마 촬영으로 자주 만나고 있는데 입헌군주제 배경이라서 화려한 옷을 입고 만날 때가 많은데 오늘은 특별히 더 신경을 쓴 느낌"이라고 말했다.
변우석은 "MBC 연기대상은 처음이라 너무 떨려서 조금 더 격식을 차려봤는데 어떠냐. 괜찮냐"고 물었고, 아이유는 "오늘 특별히 더 멋지다. 대군자가"라고 답했다. 이에 변우석 역시 "지은 씨도 오늘따라 더 예쁘다"며 미소 지었다.
아이유는 "오늘 말 비녀를 꽂아봤다. 내년이 말띠의 해니까 시청자 분들께 좋은 기운이 퍼져나가길 바라면서 비녀를 꽂아봤다. 모두 미리 새해 복 받으셨으면 좋겠다"며 "MBC 드라마로 인사드리는 건 처음인데 내년에 나올 우리 드라마도 예쁘게 봐주셨으면 좋겠다"고 전했다.
아이유는 '21세기 대군부인'에 대해 "우석 씨와 내가 열심히 촬영 중이다. 21세기 입헌군주제 대한민국을 배경으로 한 운명 개척 신분 타파 로맨스를 그린 드라마인데 나는 모든 걸 가진 재벌이지만 신분을 가지지 못해 짜증스러운 여자 성희주 역을 맡았다"고 설명했다.
변우석은 "나는 왕의 아들이지만 아무것도 가질 수 없어서 슬픈 남자 이안대군, 이안 역을 맡았다"고 밝혔다.
아이유는 "내년 연기대상에서는 '21세기 대군부인'이 '올해의 드라마상' 후보에 이름을 올릴 수 있으면 좋겠다"고 전했고, 변우석 역시 "그렇게 될 수 있도록 최선 다해서 촬영해 보도록 하겠다"고 말했다.
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.