황보라 "18개월子, 운전中 차에서 탈출시도 '아찔'→급정차 '사과'後 …

[스포츠조선 고재완 기자] 배우 황보라가 육아 중 아찔했던 경험을 털어놔 보는 이들을 놀라게 했다.
황보라는 30일 자신의 유튜브 채널 '황보라 보라이어티'에 '낙천형 엄마 vs 불안형 아빠의 동상이몽 훈육법'이라는 제목의 영상을 공개했다.
이 영상에서 황보라는 황보라는 아들 우인 군, 남편 김영훈 씨와 함께 기질 검사를 진행한 후 아동심리전문가를 만났다.
이 자리에서 황보라는"우인이가 18개월에 접어들며 떼가 늘고, 미끄럼틀을 거꾸로 올라가거나, 놀이를 잠깐 하다 던지고 다른 데로 가는 행동, 남의 장난감을 뺏으려는 행동 등이 보인다. 개월수에 맞게 잘 발달하고 있는지가 궁금하"고 물었다.
남편은 "오늘도 아기를 데리고 오는 길에 난리가 났더라. 전화를 받았더니 소리를 지르면셔 우인이가 차에서 탈출했다더라"며 "차를 멈추고 잡아서 다시 앉히면 다 해결되는 거 아니냐"고 답답해했다.
하지만 황보라는 "차를 세웠다. 앉히려는데 앞에서 빵빵거리더라. 일단 '죄송하다'하고 다시 데리고 왔는데 애가 이제 너무 크고 무거워서 내가 감당이 안되더라"고 토로했고 남편은 "내가 만약에 회사 있었으면 어떻게 할 뻔했냐. 그런 경우가 되게 많다"고 걱정어린 목소리를 내 전문가 앞에서 말다툼을 벌여 눈길을 끌었다.
전문가는 부부의 검사 결과를 보며 "두 사람 다 자극 추구가 높은데 아버님은 위험 회피도 있다. 이게 뭐냐면 자극 추구는 엑셀이고 위험 회피는 브레이크 같은 거다. 황보라님은 브레이크가 없어서 아버님이 보기엔 얼마나 위태롭겠냐"며 "남편은 신중하게 현실적인 대처를 하는 스타일이고 황보라는 즉각적 본능적인 대처를 하는 스타일"이라고 분석해 했다. 고재완 기자 star77@sportschosun.com