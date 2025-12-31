이상민, 이변의 첫 대상 "母 떠나고 재혼까지, ♥아내가 받아야 할 상"…

|
[스포츠조선 이우주 기자] '2025 SBS 연예대상' 이상민이 생애 첫 연예대상 수상자가 됐다.
이상민은 "정말 저에겐 평생 빠져나올 수 없을 거 같은 많은 빚을 방송을 하면서 열심히 살면서 갚게 될 줄도 몰랐다. '미우새'에 담겨있는 제 아카이브는 제2의 삶이 다 들어있다. 제가 다시 시작할 수 있게 해줬고 사랑하는 우리 엄마가 떠나셨고. 그리고 마침내 그 힘들었던 순간을 다 마무리했다. 그리고 올해는 사랑하는 사람과 결혼도 했다"며 "SBS에 평생 빚을 갚아도 모자랄 만큼의 많은 사랑을 받았는데. 저 같은 놈한테 대상이라는 걸 줄 거라고는 상상도 못했다"고 감격했다.
이경규는 "내년엔 누가 받을까 했는데 받을 사람이 없어서 올해까지만 하기로 했다. 내년엔 공로상을 폐지하라"라고 외치며 무대에 내려왔다.
2010년부터 15년째 '런닝맨'을 달려오는 동안 유일하게 결석을 한번도 하지 않은 하하는 특별상을 수상했다. 15년 동안 '런닝맨'을 지켜온 하하는 "이거 받으려고 오늘 시상식에 온 거 같다. 'X맨' 때부터 SBS와 연을 맺어 벌써 20년을 넘었다. 꾸준히 하다보니 '런닝맨'도 곧 17년이 된다. 제가 특출나거나 특별하게 뛰어나진 않지만 꾸준하게 해서 주신 사잉라 생각한다"며 "하다보니 제가 개근한 유일한 '런닝맨' 멤버가 됐다. 정말 감사하다"고 소감을 밝혔다.
이어 "이건 집에서 제 뒷바라지 해주고 내조해주시는 가수 별 양의 공이 아닌가 싶다"며 "'런닝맨' 하면서 세 아이의 아빠가 됐다. 어제 MBC에서 상 못받았다고 속상해한 드림이, 오늘 드림이한테 상을 들고갈 수 있겠다"고 당당하게 밝혔다.
또 하하는 "올해 예은이가 아파서 마음이 안 좋았다. 아픈지도 모르고 제가 놀렸다. 눈물을 흘릴 때 나약한 자식이라 했는데 다시 한번 사과드린다"며 "내년에도 열심히 뛰어서 즐거움과 행복을 드리겠다"고 밝혔다.
이하 '2025 SBS 연예대상' 수상자(작) 명단
▲ 대상=이상민(미운 우리 새끼)
▲ 2025 최고 인기 프로그램상=런닝맨
▲ 프로듀서상(버라이어티 부문)=양세찬(런닝맨)
▲ 프로듀서상(쇼음악 부문)=전현무(우리들의 발라드)
▲ 여자 최우수상=이현이(동상이몽2-너는 내 운명), 김진경('골때리는 그녀들')
▲ 남자 최우수상(리얼리티 부문)=최진혁(미운 우리 새끼)
▲ 남자 최우수상(쇼버라이어티 부문)=이서진, 김광규(비서진)
▲ 여자 우수상(쇼버라이어티 부문)=지예은(런닝맨)
▲ 남자 우수상(쇼버라이어티 부문)=유연석(틈만나면)
▲ 여자 우수상(리얼리티 부문)=박하얀(골때리는 그녀들)
▲ 남자 우수상(리얼리티 부문)=윤시윤(미운 우리 새끼)
▲ 공로상=이경규
▲ AI가 뽑은 SBS의 얼굴=유재석(런닝맨, 틈만나면)
▲ 화제의 프로그램상=우리들의 발라드
▲ 특별상=하하(런닝맨)
▲ 베스트팀워크상=동상이몽2-너는 내 운명
▲ 베스트엔터테이너상=윤현민(미운 우리 새끼)
▲ 올해의 핫클립상= 차태현(우리들의 발라드)
▲ 올해의 도전상=임원희, 김승수, 허경환(미운 우리 새끼)
▲ 베스트커플UP상=유재석, 유연석(틈만나면)
▲ ESG상=임영웅(섬총각 영웅)
▲ 선한 영향력상=정은혜 부부(동상이몽2-너는 내 운명)
▲ 신스틸러상=추성훈, 탁재훈(마이턴)
▲ 방송 작가상=모은설(우리들의 발라드)
▲ 라디오DJ상=황제성(황제성의 황제파워)
▲ 루키 UP상=이채연(골때리는 그녀들)
▲ 여자 신인상=이수지(마이턴)
▲ 남자 신인상= 김원훈(마이턴)