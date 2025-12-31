이상민, 이변의 첫 대상 "母 떠나고 재혼까지, ♥아내가 받아야 할 상" [2025 SBS 연예대상](종합)

기사입력 2025-12-31 01:15


이상민, 이변의 첫 대상 "母 떠나고 재혼까지, ♥아내가 받아야 할 상"…

[스포츠조선 이우주 기자] '2025 SBS 연예대상' 이상민이 생애 첫 연예대상 수상자가 됐다.

30일 상암 SBS 프리즘타워에서 '2025 SBS 연예대상'이 열렸다. 진행은 전현무, 이수지, 차태현이 맡았다.

영광의 대상 트로피는 이상민에게 돌아갔다. 무대에 올라와 감정을 추스른 이상민은 "'미운 우리 새끼' 첫 번째 녹화가 에어컨이 없어서 월세를 깎아준 집 이삿날이었다. 거듭 사는 모습 그대로를 보여드렸는데 여러 시각이 있었는데 그냥 힘들게 아등바등 사는 제 모습이 많은 분들께 사랑을 받을 거라는 생각을 못했다"고 입을 열었다.

이상민은 "정말 저에겐 평생 빠져나올 수 없을 거 같은 많은 빚을 방송을 하면서 열심히 살면서 갚게 될 줄도 몰랐다. '미우새'에 담겨있는 제 아카이브는 제2의 삶이 다 들어있다. 제가 다시 시작할 수 있게 해줬고 사랑하는 우리 엄마가 떠나셨고. 그리고 마침내 그 힘들었던 순간을 다 마무리했다. 그리고 올해는 사랑하는 사람과 결혼도 했다"며 "SBS에 평생 빚을 갚아도 모자랄 만큼의 많은 사랑을 받았는데. 저 같은 놈한테 대상이라는 걸 줄 거라고는 상상도 못했다"고 감격했다.


이상민, 이변의 첫 대상 "母 떠나고 재혼까지, ♥아내가 받아야 할 상"…

이상민, 이변의 첫 대상 "母 떠나고 재혼까지, ♥아내가 받아야 할 상"…
이어 이상민은 "결혼하고 나서 바로 2세를 위해 아무것도 옆에서 해준 게 없다. 결혼식도 하지 않았고 신혼여행도 가지 못했다. 그런 저를 옆에서 응원해주고 사랑해준 정말 제 생애 최고의 선물인 제 아내가 아마 받아야 될 상이 아닌가 싶다"고 아내를 향한 애정을 드러냈다.

이상민은 "여러분 의아해 할 거 같다. 쟤가 왜 대상이지? 할 수 있는데 정말 SBS에서 열심히 했다"며 "제작진 한 분 한 분 호명을 해야 할 거 같지만 지금은 SBS를 사랑하시는 시청자 분들에게 감사 인사를 드려야 할 거 같다. SBS에 폐를 끼치지 않도록 지금보다 멋진 삶을 살겠다"며 시청자들에게 큰절을 하며 마무리했다.


이상민, 이변의 첫 대상 "母 떠나고 재혼까지, ♥아내가 받아야 할 상"…
공로상을 수상한 이경규는 "연예대상의 꽃은 공로상이다. 원래 대상 발표하고 해야 하는데 시간관계상 공로상을 앞으로 당겼다. 매년 시청률 보시라. 공로상 시청률이 제일 높다. 공로상은 굉장히 규칙이 까칠하다. 아무나 못 받는다"며 "첫 번째 조건이 40년 이상 활동해야 한다. 별탈 없이 해야 한다. 또 가장 중요한 건 인성"이라고 강조했다.

이경규는 "내년엔 누가 받을까 했는데 받을 사람이 없어서 올해까지만 하기로 했다. 내년엔 공로상을 폐지하라"라고 외치며 무대에 내려왔다.


이상민, 이변의 첫 대상 "母 떠나고 재혼까지, ♥아내가 받아야 할 상"…

2010년부터 15년째 '런닝맨'을 달려오는 동안 유일하게 결석을 한번도 하지 않은 하하는 특별상을 수상했다. 15년 동안 '런닝맨'을 지켜온 하하는 "이거 받으려고 오늘 시상식에 온 거 같다. 'X맨' 때부터 SBS와 연을 맺어 벌써 20년을 넘었다. 꾸준히 하다보니 '런닝맨'도 곧 17년이 된다. 제가 특출나거나 특별하게 뛰어나진 않지만 꾸준하게 해서 주신 사잉라 생각한다"며 "하다보니 제가 개근한 유일한 '런닝맨' 멤버가 됐다. 정말 감사하다"고 소감을 밝혔다.

이어 "이건 집에서 제 뒷바라지 해주고 내조해주시는 가수 별 양의 공이 아닌가 싶다"며 "'런닝맨' 하면서 세 아이의 아빠가 됐다. 어제 MBC에서 상 못받았다고 속상해한 드림이, 오늘 드림이한테 상을 들고갈 수 있겠다"고 당당하게 밝혔다.

또 하하는 "올해 예은이가 아파서 마음이 안 좋았다. 아픈지도 모르고 제가 놀렸다. 눈물을 흘릴 때 나약한 자식이라 했는데 다시 한번 사과드린다"며 "내년에도 열심히 뛰어서 즐거움과 행복을 드리겠다"고 밝혔다.

wjlee@sportschosun.com

이하 '2025 SBS 연예대상' 수상자(작) 명단

▲ 대상=이상민(미운 우리 새끼)

▲ 2025 최고 인기 프로그램상=런닝맨

▲ 프로듀서상(버라이어티 부문)=양세찬(런닝맨)

▲ 프로듀서상(쇼음악 부문)=전현무(우리들의 발라드)

▲ 여자 최우수상=이현이(동상이몽2-너는 내 운명), 김진경('골때리는 그녀들')

▲ 남자 최우수상(리얼리티 부문)=최진혁(미운 우리 새끼)

▲ 남자 최우수상(쇼버라이어티 부문)=이서진, 김광규(비서진)

▲ 여자 우수상(쇼버라이어티 부문)=지예은(런닝맨)

▲ 남자 우수상(쇼버라이어티 부문)=유연석(틈만나면)

▲ 여자 우수상(리얼리티 부문)=박하얀(골때리는 그녀들)

▲ 남자 우수상(리얼리티 부문)=윤시윤(미운 우리 새끼)

▲ 공로상=이경규

▲ AI가 뽑은 SBS의 얼굴=유재석(런닝맨, 틈만나면)

▲ 화제의 프로그램상=우리들의 발라드

▲ 특별상=하하(런닝맨)

▲ 베스트팀워크상=동상이몽2-너는 내 운명

▲ 베스트엔터테이너상=윤현민(미운 우리 새끼)

▲ 올해의 핫클립상= 차태현(우리들의 발라드)

▲ 올해의 도전상=임원희, 김승수, 허경환(미운 우리 새끼)

▲ 베스트커플UP상=유재석, 유연석(틈만나면)

▲ ESG상=임영웅(섬총각 영웅)

▲ 선한 영향력상=정은혜 부부(동상이몽2-너는 내 운명)

▲ 신스틸러상=추성훈, 탁재훈(마이턴)

▲ 방송 작가상=모은설(우리들의 발라드)

▲ 라디오DJ상=황제성(황제성의 황제파워)

▲ 루키 UP상=이채연(골때리는 그녀들)

▲ 여자 신인상=이수지(마이턴)

▲ 남자 신인상= 김원훈(마이턴)

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

숙행, '상간 의혹' 여가수 맞았다.."심려 끼쳐 죄송, 법적절차 통해 사실 밝힐 것"[전문]

2.

'58세' 이수진, 치과 폐업 후 안타까운 근황 "버스타며 치료비 걱정"

3.

'갑상선 투병' 지예은, 심각했던 건강상태 "수술까지 받아, 현재 회복 중"

4.

어도어, 다니엘에 431억원 청구..가족 1인·민희진 포함 손배소

5.

[전문] "불륜 아니다"라는 말, 끝내 못했다…숙행, 자필편지 "'현역가왕3' 하차할 것, 다시 한번 깊이 죄송"

연예 많이본뉴스
1.

숙행, '상간 의혹' 여가수 맞았다.."심려 끼쳐 죄송, 법적절차 통해 사실 밝힐 것"[전문]

2.

'58세' 이수진, 치과 폐업 후 안타까운 근황 "버스타며 치료비 걱정"

3.

'갑상선 투병' 지예은, 심각했던 건강상태 "수술까지 받아, 현재 회복 중"

4.

어도어, 다니엘에 431억원 청구..가족 1인·민희진 포함 손배소

5.

[전문] "불륜 아니다"라는 말, 끝내 못했다…숙행, 자필편지 "'현역가왕3' 하차할 것, 다시 한번 깊이 죄송"

스포츠 많이본뉴스
1.

'김혜성 트레이드설' 다저스 결국 저질렀다! → 마이애미와 거래해 18세 우완 유망주 영입

2.

양민혁 미친 극장 결승골! BBC까지 '엄지척' 평점 8.72점 POTM 선정…시즌 3호골 폭발→포츠머스 강등권 탈출

3.

'다 뜯어말렸다' KIA 트레이드 승부수 왜 포기 안 했나…내년 FA 투자 전략 달라진다

4.

'드디어' 다저스, 7182억 최대어 영입 신호탄 터졌다…왜 도루왕 트레이드 버튼 눌렀나

5.

"살면서 이런 적 처음" 양민혁 미친 극장골→포츠머스 감독도 어리둥절 "본 적도 없는 경기, 현실적이지 않아"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.