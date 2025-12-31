SM 비주얼 센터 조건 공개됐다.."다른 멤버들과 계약서도 달라"

기사입력 2025-12-31 05:55


[스포츠조선 조윤선 기자] 소녀시대 효연이 SM 비주얼 센터의 조건을 공개했다.

최근 '효연의 레벨업' 채널에는 '올데이프로젝트를 기대한 내가 바보지 / 가짜 김효연 EP.06 유닛 편 (슈퍼주니어-D&E)'라는 제목의 영상이 업로드됐다.

영상에서 효연은 "저번에 그룹 친구들을 만나보니까 동료랑 같이 활동하면 좋을 것 같다는 생각이 많이 든다. 혼자 활동하는 건 좀 외로운 게 있다"며 유닛 활동에 대한 바람을 털어놨다.

이후 유닛 멤버를 찾아다니던 효연은 SM 엔터테인먼트 연습실에서 안무 연습 중이던 동해와 은혁을 발견했다. 효연은 "나도 유닛하고 싶은데 나 끼워주면 안 되냐"며 "요즘 올데이프로젝트처럼 혼성그룹이 잘 나간다. 내가 볼 때 이 팀에는 여자 보컬이 필요하다. 내가 좋은 기회를 주는 거다. 좋은 기회라고 생각해라"라며 적극적으로 어필했다. 이에 은혁은 "원래 유닛이라는 게 자꾸 가스라이팅해서 하는 거냐"고 농담해 웃음을 자아냈다.

이날 '비주얼 센터'를 두고 세 사람의 신경전도 벌어졌다. 특히 '비주얼 센터' 경험이 없던 효연과 은혁은 욕심을 숨기지 않았다.

은혁은 효연이 '비주얼 센터'에 관심을 보이자 "넌 관심이 아니라 야망이 느껴진다. 한이 있냐"고 돌직구를 날렸다. 동해 역시 "소녀시대에서 아예 안 해봤냐"며 거들었다. 하지만 이내 은혁은 효연에게 "난 네 마음 안다"며 공감해 웃음을 안겼다.


효연은 '비주얼 센터'를 양보하지 않는 두 사람의 모습에 "빡빡하다. 여자 한 명이면 줄 법도 한데"라고 말했고, 은혁은 "나도 (비주얼 센터) 안 해봤다. 셋이 한다고 하면 나도 해보고 싶다"며 욕심을 드러냈다.

이어 효연은 "원래 예전에 SM에 비주얼 센터 조건이 있었던 거 아냐. 첫 번째 조건은 '말하지 마라'였다"고 설명했다. 이를 들은 은혁은 "난 온갖 예능에 다 나갔다"며 억울해했다. 또 효연은 "두 번째는 '많이 웃지 마라. 대신 미소를 잃지 마라'였다. 세 번째는 '눈 감지 마라'였다"고 말했고, 은혁은 "난 머리로 눈 가리라고 했다"며 울컥했다.


효연은 "'화장실 가는 걸 들키지 마라'는 것도 있었다. 비주얼 센터가 되려면 우리가 해야 되는 거다"라고 했고, 은혁은 "난 지킬 수 있다. 화장실 안 들키고 갈 수 있다. 화장실 참고 집에서 갈 수 있다. 방광이 크다"며 자신감을 보여 폭소케 했다.

동해는 '비주얼 센터' 조건에 대해 들어본 적이 있냐는 질문에 "듣고 보니까 계약서가 다 다른 거 같긴 하다. 맨 뒷장에 사인하기 전 그 장에 한 열 가지 정도가 된다"며 여유 넘치는 모습을 보였다. 은혁은 "생각해 보면 난 확실히 시원이(슈퍼주니어 비주얼 센터)가 화장실 가는 건 못 봤던 거 같다. 20년 활동하면서 나한테 들킨 적은 없었던 거 같다"고 밝혀 웃음을 더했다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.