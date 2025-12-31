'대상 불발' 지석진, 모친상 아픔에도 예능 투혼…가발 쓰고 환하게 웃었…

[스포츠조선 이우주 기자] '2025 SBS 연예대상' 지석진이 모친상 아픔에도 환하게 웃으며 자리를 빛냈다.
30일 상암 SBS 프리즘타워에서 '2025 SBS 연예대상'이 열렸다. 진행은 전현무, 이수지, 차태현이 맡았다.
지석진은 6번째 대상 후보로 이름을 올렸다. 앞서 대상 후보들은 공개 열애에 대한 질문을 받거나 오프닝 무대 공약을 거는 등 다소 짓궂을 수 있는 공격을 받았던 바. 이에 지석진에게는 가발로 스타일을 변신하는 콘텐츠를 준비했지만 제작진은 최근 모친상 아픔을 겪은 지석진을 배려해 생략하기로 했다. 하지만 지석진은 "괜찮다. 연예대상인데"라며 흔쾌히 스타일 변신에 동의했다.
전현무는 "역시 프로시다. 원래 제작진에서 안 하려 했는데"라고 감탄했고 차태현 역시 "무리한 부탁이었는데도 들어주시고 (감사하다)"라고 인사했다.
분홍색 '하츄핑' 가발을 쓴 지석진에 차태현은 "3년 만에 대상 후보에 올라왔는데 솔직히 욕심 조금 생기시냐"고 물었고 지석진은 "일단 오늘 재석이가 유력하다고 생각했다. 아까부터 재석이가 받을 거라 예상했는데 이미 두 개나 받았다. 그러면 확률이 많이 떨어졌다고 생각한다"고 답했다. 하지만 지석진은 "오늘은 사실 그런데 저 같지는 않다. 다른 분 같다. 저는 서장훈 씨가 받지 않을까 싶다"고 예상했다.
이어 지석진은 "쉽지 않은 2025년이었다. 시청자 여러분들 훌륭히 잘해내셨고 2026년 모든 꿈을 다 이루시길 바란다"라고 자신의 유행어와 함께 시청자들에게 새해 덕담을 전했다.
하지만'2025 SBS 연예대상'의 대상 트로피는 이상민에게 돌아가며 지석진의 대상 수상은 또 한 번 불발됐다. 반전의 주인공이 된 이상민은 "정말 저에겐 평생 빠져나올 수 없을 거 같은 많은 빚을 방송을 하면서 열심히 살면서 갚게 될 줄도 몰랐다"며 "SBS에 평생 빚을 갚아도 모자랄 만큼의 많은 사랑을 받았는데. 저 같은 놈한테 대상이라는 걸 줄 거라고는 상상도 못했다"고 감격했다.
이상민은 "여러분 의아해 할 거 같다. 쟤가 왜 대상이지? 할 수 있는데 정말 SBS에서 열심히 했다"며 "제작진 한 분 한 분 호명을 해야 할 거 같지만 지금은 SBS를 사랑하시는 시청자 분들에게 감사 인사를 드려야 할 거 같다. SBS에 폐를 끼치지 않도록 지금보다 멋진 삶을 살겠다"며 시청자들에게 큰절을 하며 마무리했다.