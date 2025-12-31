[SC이슈] 일타강사 ‘티처스’ 조정식, 현우진과 수능 문항 거래 의혹 기소 직격탄
[스포츠조선 조민정 기자] 수능 영어 '일타 강사'로 예능까지 섭렵했던 조정식이재판대에 올랐다. 채널A 예능 '성적을 부탁해-티처스'에서 날카로운 조언을 아끼지 않았던 그의 이름이 이번엔 '수능 문항 부정 거래' 사건의 중심에 선 것.
30일 법조계에 따르면 서울중앙지검 형사7부(부장검사 최태은)는 조정식과 현우진을 포함한 사교육업계 관계자, 전·현직 교사 등 46명을 불구속 기소했다. 교육계 '핫 아이콘'이던 두 사람이 동시에 법정에 서게 된 셈이다.
검찰은 조정식이 2020년부터 2023년까지 현직 교사 등에게 약 8000만원을 건네고 수능 관련 문항을 제공받은 것으로 판단했다. 특히 EBS 교재가 발간되기 전 미리 문항을 넘겨달라고 요청한 혐의까지 더해지며 공분을 키웠다. 청탁금지법 위반, 배임교사 혐의가 모두 적용됐다.
조정식 측은 억울함을 호소하고 있다. 그의 변호인은 "검찰의 판단과 달리 사실관계와 법리적으로 다툴 여지가 많다"며 "향후 재판에서 무죄를 적극적으로 다투겠다"고 밝혔다.
함께 기소된 수학 일타강사 현우진(38) 역시 혐의가 만만치 않다. 2020~2023년 현직 교사 3명에게 문항 제작 대가로 총 4억여원을 건넨 혐의를 받는다. 검찰은 이들을 포함해 사교육업체 관계자 11명, 전·현직 교사 35명 등 총 46명을 기소했고, 강남 대형 학원 2곳도 법인으로서 처벌 절차에 들어갔다.
이번 사건의 발단은 2023년 교육부의 수사 의뢰였다. 이후 경찰은 교사들이 수능 출제에 관여하면서도 사교육업체에 문항을 판매하거나 전속계약을 맺고 수십억 원을 수수하는 등 조직적인 '사교육 카르텔' 정황을 포착했다. 문항 한 개당 거래가는 10만~50만 원으로 조사됐다.
조정식은 메가스터디 소속 영어 강사로 유명세를 타며 예능 '티처스'에서도 강한 존재감을 보여왔다. 학생들에게 "팩폭 티처"로 통했던 그의 카리스마는 시청자들에게도 각인돼 있다. 그러나 이미지 상승세 한복판에서 드러난 이번 사건은 그에게 치명타가 될 전망이다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com
