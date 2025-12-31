“지루해서 욕 나올 뻔…상 주니 시즌2 생각” 이서진, 연예대상서 돌직구…

[스포츠조선 조민정 기자] 배우 이서진이 '2025 SBS 연예대상' 현장에서 솔직한 입담을 터뜨렸다.
지난 30일 서울 마포구 상암동 SBS 프리즘타워에서 열린 '2025 SBS 연예대상'에서 이서진은 김광규, 최진혁과 함께 최우수상을 수상했다. 무대에 오른 그는 특유의 냉소 유머를 가감 없이 드러내 시상식을 단숨에 웃음바다로 만들었다.
트로피를 들고 선 이서진은 "연예대상이 너무 길어서 지치고 지루해서 욕이 나올까 했는데, 상을 주셨다"며 "상을 주시니까 '비서진' 다음 시즌도 생각해보겠다"고 재치 있게 말해 객석의 폭소를 자아냈다.
이어 "제작진들 너무 고생 많았고, '비서진'에 출연해주신 모든 게스트분들께 감사드린다"고 인사를 전했다. 그는 김광규와 함께 '비서진' 시청률 이야기도 꺼냈다. "동시간대 시청률 1위를 항상 못했다. 1등 하면 구호를 외치려고 연습은 했는데 앞으로도 1등 못할 것 같아서 오늘 외치고 마무리하겠다"고 말한 뒤, 김광규와 직접 구호를 외치며 시상식 분위기를 끌어올렸다.
한편 올해 'SBS 연예대상'은 약 4시간 30분이라는 장시간 생방송으로 진행돼, 오후 8시 시작 후 다음날 오전 1시 30분에야 막을 내렸다.
이서진은 현재 김광규와 함께 SBS 예능 '비서진'에 출연 중이다. 특유의 현실주의 입담과 쿨한 예능 감각으로 꾸준한 화제를 모으고 있다. 조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com