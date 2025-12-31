“지루해서 욕 나올 뻔…상 주니 시즌2 생각” 이서진, 연예대상서 돌직구 수상소감

기사입력 2025-12-31 08:21


“지루해서 욕 나올 뻔…상 주니 시즌2 생각” 이서진, 연예대상서 돌직구…

[스포츠조선 조민정 기자] 배우 이서진이 '2025 SBS 연예대상' 현장에서 솔직한 입담을 터뜨렸다.

지난 30일 서울 마포구 상암동 SBS 프리즘타워에서 열린 '2025 SBS 연예대상'에서 이서진은 김광규, 최진혁과 함께 최우수상을 수상했다. 무대에 오른 그는 특유의 냉소 유머를 가감 없이 드러내 시상식을 단숨에 웃음바다로 만들었다.

트로피를 들고 선 이서진은 "연예대상이 너무 길어서 지치고 지루해서 욕이 나올까 했는데, 상을 주셨다"며 "상을 주시니까 '비서진' 다음 시즌도 생각해보겠다"고 재치 있게 말해 객석의 폭소를 자아냈다.

이어 "제작진들 너무 고생 많았고, '비서진'에 출연해주신 모든 게스트분들께 감사드린다"고 인사를 전했다. 그는 김광규와 함께 '비서진' 시청률 이야기도 꺼냈다. "동시간대 시청률 1위를 항상 못했다. 1등 하면 구호를 외치려고 연습은 했는데 앞으로도 1등 못할 것 같아서 오늘 외치고 마무리하겠다"고 말한 뒤, 김광규와 직접 구호를 외치며 시상식 분위기를 끌어올렸다.

한편 올해 'SBS 연예대상'은 약 4시간 30분이라는 장시간 생방송으로 진행돼, 오후 8시 시작 후 다음날 오전 1시 30분에야 막을 내렸다.

이서진은 현재 김광규와 함께 SBS 예능 '비서진'에 출연 중이다. 특유의 현실주의 입담과 쿨한 예능 감각으로 꾸준한 화제를 모으고 있다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

최우수상 이서진, 'SBS 연예대상' 저격 "너무 길고 지루해 욕 나와"

2.

서강준, 생애 첫 대상 수상 후 얼떨떨 "놀랍고 당황스러워" [MBC 연기대상]

3.

지예은, 갑상선 투병 딛고 우수상 수상 "기쁜 일도 슬픈 일도 많았다" [2025 SBS 연예대상]

4.

이진호 "숙행, 해당男 '유부남인것 알고 있었나'가 관건…소송 예상하고 출연강행 했나"(연예뒤통령)

5.

'故 장제원 子' 노엘, 뒤늦은 후회 "유복한 환경에도 방황, 부모님께 미안"

연예 많이본뉴스
1.

최우수상 이서진, 'SBS 연예대상' 저격 "너무 길고 지루해 욕 나와"

2.

서강준, 생애 첫 대상 수상 후 얼떨떨 "놀랍고 당황스러워" [MBC 연기대상]

3.

지예은, 갑상선 투병 딛고 우수상 수상 "기쁜 일도 슬픈 일도 많았다" [2025 SBS 연예대상]

4.

이진호 "숙행, 해당男 '유부남인것 알고 있었나'가 관건…소송 예상하고 출연강행 했나"(연예뒤통령)

5.

'故 장제원 子' 노엘, 뒤늦은 후회 "유복한 환경에도 방황, 부모님께 미안"

스포츠 많이본뉴스
1.

'이대호, 홍성흔 아니다' 초미의 관심, 울산 초대 감독 후보는 장원진-윤해진...단장엔 SSG 출신 류선규 포함

2.

충격! 불펜행 불만 품고 WS 선수단 이탈, 결국 폰세에 밀려 트레이드 수순...TOR 1892억 베테랑의 운명

3.

"흥민이 형, 저도 떠나요!" SON 이적 뒤 폭망…英 BBC 확인 '존슨 이적료 3500만 파운드, 크리스털 팰리스 합류'

4.

"너, 내 동료가 되라!" 폰세 신났다! 토론토, 日 '골글 3루수' 영입하나…오카모토 美서 미팅

5.

10억원+1,4R 지명권 내준 '우승 청부사', 그런데 관심이 없다고?…KIA 웃어야 하나 울어야 하나

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.