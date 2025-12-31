“Happy V-day” 박서준, 뷔 생일 직접 챙겼다…우가팸 의리 여전

기사입력 2025-12-31 08:26


“Happy V-day” 박서준, 뷔 생일 직접 챙겼다…우가팸 의리 여전

[스포츠조선 조민정 기자] 박서준이 절친 뷔의 생일을 직접 챙기며 '우가패밀리' 우정을 다시 한번 증명했다.

박서준은 30일 SNS를 통해 "Happy V-day"라는 짧은 메시지와 함께 사진 한 장을 공개했다. 사진 속에는 촛불이 켜진 케이크 앞에서 소원을 비는 뷔의 모습이 담겨 있어, 생일을 축하하기 위해 마련된 자리임을 짐작하게 했다.

특히 박서준이 직접 찍은 것으로 보이는 사진 한 컷만으로도 두 사람의 두터운 우정이 고스란히 느껴져 팬들의 미소를 자아냈다. 두 사람은 최우식, 박형식, 픽보이와 함께 '우가팸'으로 불리는 연예계 대표 절친 라인으로, 평소에도 여행·식사·촬영 현장 응원 등 돈독한 관계를 자랑해왔다.

한편 박서준은 현재 JTBC 토일드라마 '경도를 기다리며'에 출연 중이다. 극 중 이경도 역을 맡아 서지우(원지안 분)와 두 번의 연애 끝에 뜻밖의 스캔들로 다시 얽히는 복잡다단한 로맨스를 그리며 호평을 얻고 있다.

방탄소년단은 오는 2026년 봄 컴백을 목표로 신보 작업에 속도를 내고 있다. 최근 완전체 라이브 방송에서 멤버들은 "2026년은 방탄소년단의 해가 될 것"이라며 대규모 월드투어 계획까지 예고해 글로벌 팬들의 기대감을 최고조로 끌어올렸다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

최우수상 이서진, 'SBS 연예대상' 저격 "너무 길고 지루해 욕 나와"

2.

서강준, 생애 첫 대상 수상 후 얼떨떨 "놀랍고 당황스러워" [MBC 연기대상]

3.

지예은, 갑상선 투병 딛고 우수상 수상 "기쁜 일도 슬픈 일도 많았다" [2025 SBS 연예대상]

4.

이진호 "숙행, 해당男 '유부남인것 알고 있었나'가 관건…소송 예상하고 출연강행 했나"(연예뒤통령)

5.

'故 장제원 子' 노엘, 뒤늦은 후회 "유복한 환경에도 방황, 부모님께 미안"

연예 많이본뉴스
1.

최우수상 이서진, 'SBS 연예대상' 저격 "너무 길고 지루해 욕 나와"

2.

서강준, 생애 첫 대상 수상 후 얼떨떨 "놀랍고 당황스러워" [MBC 연기대상]

3.

지예은, 갑상선 투병 딛고 우수상 수상 "기쁜 일도 슬픈 일도 많았다" [2025 SBS 연예대상]

4.

이진호 "숙행, 해당男 '유부남인것 알고 있었나'가 관건…소송 예상하고 출연강행 했나"(연예뒤통령)

5.

'故 장제원 子' 노엘, 뒤늦은 후회 "유복한 환경에도 방황, 부모님께 미안"

스포츠 많이본뉴스
1.

'이대호, 홍성흔 아니다' 초미의 관심, 울산 초대 감독 후보는 장원진-윤해진...단장엔 SSG 출신 류선규 포함

2.

충격! 불펜행 불만 품고 WS 선수단 이탈, 결국 폰세에 밀려 트레이드 수순...TOR 1892억 베테랑의 운명

3.

"흥민이 형, 저도 떠나요!" SON 이적 뒤 폭망…英 BBC 확인 '존슨 이적료 3500만 파운드, 크리스털 팰리스 합류'

4.

"너, 내 동료가 되라!" 폰세 신났다! 토론토, 日 '골글 3루수' 영입하나…오카모토 美서 미팅

5.

10억원+1,4R 지명권 내준 '우승 청부사', 그런데 관심이 없다고?…KIA 웃어야 하나 울어야 하나

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.