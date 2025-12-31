장윤정, 영어유치원 적극 추천 "아들은 안 보내고 딸만 보내, 확실히 다…

장윤정, 영어유치원 적극 추천 "아들은 안 보내고 딸만 보내, 확실히 다르다"

2025-12-31


[스포츠조선 이우주 기자] 가수 장윤정이 두 자녀의 교육 차이에 대해 이야기했다.

31일 유튜브 채널 '장공장장윤정'에서는 '내 아이 영어 유치원부터 소싯적 클럽 이야기'라는 제목의 영상이 게재됐다.

홍현희는 "애들은 방송에 나온 거 어떻게 생각하냐. 우리는 둘 다 애 허락 없이 지금 유튜브에 나오고 있지 않냐. 나중에 미안해할 수도 있을 거 같다"고 궁금해했다.

장윤정은 "하영이는 약간 꼴통처럼 나온 게 싫었던 거 같다. 자기는 지금 아가씨, 언니인데 너무 꼴통이었던 거다. 그래서 그걸 부끄러워한다. '너무 귀엽잖아' 해도 자기는 안 귀엽다더라"라며 "연우는 광고 같은 거 들어오면 물어본다. 이런 콘셉트는 아닌 거 같다고 얘기하기도 한다"고 밝혔다.

홍현희는 "자기 자아가 확실하니까. 연우 공부 진짜 잘한다"고 이은형에게 얘기했고 장윤정은 "연우는 걱정 없다"고 인정했다.


그런가하면 장윤정은 두 아이들의 교육 차이에 대해 밝혔다. 장윤정은 "연우는 영유를 안 다녔고 하영이는 다녔다. 그랬더니 다르다"고 밝혔다.

홍현희는 "추천하시냐"고 궁금해했고 장윤정은 "영어를 시킬 거면 하는 게 맞는 거 같다. 연우는 준범이처럼 놀이하는 놀이유치원을 다녔다. 그랬더니 크면 클수록 자신감을 잃더라"라고 밝혔다.

장윤정은 "하영이는 시험 봐서 들어가는 영유를 보냈다. 그랬더니 지금 수준이 그렇게 차이가 안 난다"고 밝혔다.


홍현희는 "연우는 이공계 오빠 느낌이다. 자기가 맘먹으면 하는 느낌"이라 말했고 장윤정은 "그래주면 고마운데 다르다. 그래서 욕심이 난다. 좀 더 시킬걸"이라고 아쉬워했다.

