'예비 아빠' 윤박, 딸 품에 안고 쩔쩔 "6개월 만에 만나 낯가려" […

[스포츠조선 이우주 기자] '2025 KBS 연기대상' 윤박이 딸 이봄 양과 만나 베스트 커플상을 수상했다.
31일 오후 서울 영등포구 여의도 KBS 신관 웨딩홀에서 '2025 KBS 연기대상'이 열렸다. 진행은 장성규, 남지현, 문상민이 맡았다.
윤박은 딸로 출연한 이봄 양과 함께 베스트 커플상을 수상했다. 윤박 품에 안겨 올라온 이봄 양은 무대가 낯선 듯 눈물을 터뜨렸다. 이에 윤박은 "6개월 만에 만나는 거라 낯을 가리는 거 같다"고 당황했다. 장성규는 "봄이와 촬영 들어가기 전에 루틴 같은 게 있었냐"고 물었고 윤박은 "옷 갈아 입기 전에 밥도 먹고 노래도 들으면서 대본도 봤다. 배우들과 하듯이 대본 작업을 하면서 촬영 들어가기 전에 친하게 지냈다"고 밝혔다.
이준영, 정은지는 베스트 커플상과 인기상을 함께 수상했다. 인기상을 수상한 이준영은 "앞으로 더 이 인기를 유지하기 위해 최선을 다하면서 겸손하게 살겠다"고 너스레를 떨었다.
정은지 역시 "너무 뻔한 말처럼 들리겠지만 저 또한 전혀 예상하지 못해서 무슨 말을 할지 고민하고 있었다"며 "투표로 주신 상인만큼 내년에도 열심히 해서 이 인기를 유지하겠다"고 밝혔다.
한편, 윤박은 모델 김수빈과 2023년 결혼, 최근 임신 소식을 알려 많은 축하를 받았다.