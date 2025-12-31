김영광, 이영애 폭로에 고개 숙여 사과 "사이비 교주 추천, 죄송하다" [KBS 연기대상]
[스포츠조선 이우주 기자] '2025 KBS 연기대상' 이영애가 상대역을 맡은 김영광을 폭로했다.
31일 오후 서울 영등포구 여의도 KBS 신관 웨딩홀에서 '2025 KBS 연기대상'이 열렸다. 진행은 장성규, 남지현, 문상민이 맡았다.
김영광과 함께 베스트 커플상을 수상한 이영애는 "대본대로 재미있게 했다. 보신 분은 아시겠지만 영광씨가 너무 잘해주셔서 현장도 재밌고 즐거웠다"며 "베스트 커플상에 다 달달한 멜로 분위기인데 저희는 그런 달달한 분위기가 아닌데도 뽑아주셔서 감사하다"고 인사했다. 김영광 역시 "이영애 선배님과 수상을 했다는 게 영광스럽다. 감사하다"고 소감을 밝혔다.
이에 이영애는 "아까 영광 씨가 나한테 추천한 역할이 사이비 교주였다"라고 말해 김영광을 당황하게 했다. 김영광은 "이영애 선배님과 작품을 하면서 아주 좋았던 부분이 목소리였다. 설득력 있고 강한 목소리였기 때문에 찍으면서 몰입이 잘됐다. 그 목소리로 하면 뭐가 재밌을까 생각했는데"라고 이야기하다 "죄송하다"고 연신 사과해 웃음을 안겼다.
