함은정, 결혼 한 달만 겹경사 맞았는데…"♥김병우 감독과 대화 안 해" …

[스포츠조선 이우주 기자] '2025 KBS 연기대상' 함은정이 결혼 한 달만 우수상 수상이라는 겹경사를 맞았다.
31일 오후 서울 영등포구 여의도 KBS 신관 웨딩홀에서 '2025 KBS 연기대상'이 열렸다. 진행은 장성규, 남지현, 문상민이 맡았다.
함은정은 지난해에 이어 2년 연속 우수상을 수상했다. 김병우 감독과 결혼 한 달 만에 우수상 수상이라는 겹경사를 맞은 함은정은 "제가 일일드라마를 한다고 했을 때 많은 분들이 '왜 일일드라마를 연이어서 열심히 하냐'는 얘기를 하셨다. 저는 정말 이 장르가 주는 힘이 너무 멋지고 저녁 시간대에 여러분들의 시간을 책임질 수 있는 드라마라는 생각으로 정말 사명감을 갖고 열심히 했다. 함께 하는 스태프 분들의 모습을 보고 더욱 겸허하게 임했다"고 밝혔다.
함은정은 "리딩하고서 리허설 들어가기 전에 배우 분들하고 많이 시간을 갖고 얘기했는데 그런 시간이 모여서 제가 대표로 상을 받을 수 있게 된 게 아닌가 생각한다"며 "작년에 제가 여기서 우수상을 받을 때 엄마 얘기를 했는데 1년이 지나고 나니까 좀 더 씩씩하게 살아갈 수 있는 거 같다. 엄마 작고하고서 한 달 뒤에 이 작품을 하게 돼서 걱정도 많았는데 엄마에게 영광을 돌리고 싶고 집에서 보고 있을 아빠, 저 상 받았습니다"라고 밝혔다. 이어 함은정은 "그리고 결혼해서 새로운 짝꿍이 된 신랑께도 너무 고맙고 드라마 할 동안 힘을 많이 줬다. 새로운 식구가 된 시댁 분들께도 감사 드린다"고 남편 김병우 감독에게도 감사 인사를 전했다.
수상소감 후 장성규는 "결혼하고 나서 경사가 많다. 남편 분께 감사의 말을 전하셨지만 영상 편지를 보내주시면 좋을 거 같다"고 제안했고 함은정은 "지금 보고 계실지 모르겠다. 뭐하는지 모르겠다. 보고 계시다면. 원래 서로 말을 잘 안 한다. 부끄럽다"고 밝혔다.
머뭇거리던 함은정은 "일일 드라마 한다고 할 때 정말 체력 걱정도 많이 해주지만 무엇보다 빠른 시간 내에 정확한 감정 표현을 하는 걸 했으면 좋겠다는 얘기가 큰 힘이 됐다. 날씨가 궂어도 시간이 없어도 최선을 다해서 하게 도와주신 일등공신이지 않았나 싶어서 감사 드린다. 내조 열심히 해보도록 하겠다"고 밝혔다.