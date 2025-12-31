안재욱·엄지원, 공동 대상…故 이순재 떠올리며 오열 "많이 그리워" [K…

|
[스포츠조선 이우주 기자] '2025 KBS 연기대상' 안재욱과 엄지원이 공동 대상 수상의 영예를 안았다.
안재욱은 "대상은 저하고는 인연이 없는 상이 아닌가 싶은 마음이 늘 있었는데 저에게도 이런 날이 온다"며 감격했다. 안재욱은 "한창 바쁘게 드라마를 열심히 할 때 오히려 이런 큰 수상의 영예에서 빗나가는 내 모습을 보면서 자책도 많이 하고 푸념도 많이 늘어놓고 불평 불만도 쏟아내면서 부족한 부분이 무엇일까, 어떤 부분을 채워 나가야 조금씩 완성될까 고민도 많았다. 그러면서 또 다른 내일을 기대하는 나보다는 아쉬워하고 후회하고 안타까워하는 내 모습이 많은 거 같은데 지난해 (이순재) 선생님의 수상소감을 들으면서 참 많은 걸 느꼈다"며 "저렇게 오랜 연기 생활을 하시는 선생님께서도 겸손하고 저렇게까지 고마워하시는데 내 그릇이 너무 작았구나 한참을 채워가야 하는 몫이 많이 남았구나, 참 제 자신이 초라하게 느껴졌다"고 고백했다.
먼저 무대에 오른 김영광은 "집에서 보고 계실 어머니와 누나, 가족 여러분 항상 뒤에서 묵묵하게 응원해주시고 기다려주셔서 너무 감사 드리고 사랑한다. 다른 분들께는 따로 연락을 드리겠다"고 소감을 마친 뒤 내려왔다.
이영애는 "이 자리에 계셔야 할 저의 데뷔 때 드라마에서 큰 버팀목이 되어주셨던 이순재 선생님과 올해 유명을 달리하신 김지미 선생님, 제가 너무 사랑하는 윤석화 언니의 명복을 빌면서 시작하겠다"고 입을 열었다. 이영애는 "이 작품은 저하고 인연이 길었다. 재작년부터 이 작품을 놓치고 싶지 않았다. 이 작품을 믿고 힘을 실어준 KBS 담당자, 제작진 분들에게 감사 드린다고 말씀 드리고 싶다"며 "함께 해준 가족들, 남편과 제 아들 딸에게도 감사하다고 얘기하고 싶고 벌써 아흔이 넘어서 딸만 보고 계실 엄마 아빠께도 건강하시라고 말씀 드리고 싶다"고 밝혔다.
이태란은 "저를 위해 늘 묵묵히 기도해주는 가족들 너무 고맙다. 오늘 저희 둘째 조카, 막내 조카가 방청석에 와있다. 무엇보다 우리 조카들에게 이모가 상받는 모습 보여주게 돼서 너무 뿌듯하다"며 "'화려한 날들' 아직 진행 중이다. 고성희 역이 어떻게 몰락하는지 끝까지 지켜봐 주시고 2026년 여러분의 하루하루를 화려한 날들로 꽉꽉 채우시길 소망한다"고 인사했다.
이어 우수상을 수상한 유인영은 "많이 고생했다고 대견했다고 이 상 주신 거 같아서 너무 행복하다. 제가 많이 힘들고 지칠 때마다 옆에서 응원해주고 위로해준 주변의 모든 사람들, 아마 이 방송보시면서 울고 계실 거 같은데 저희 엄마와 가족들 너무 사랑하나. 앞으로도 꾸준히 잘 하는 모습 보여드리겠다"고 인사했다.
옥택연과 윤박은 아내를 향한 애정을 드러냈다. 옥택연은 "2PM으로는 상을 많이 받았는데 연기로 상을 받는 건 처음"이라며 "저의 예비신부에게 진심으로 감사의 말씀을 전한다. 사랑해 지혜야"라고 결혼을 앞둔 예비 신부를 향한 애정을 드러냈다.
윤박 역시 "가장 사랑하는 두 사람 이야기하고 내려오겠다"며 아내 김수빈과 3주 뒤에 태어날 아이를 언급해 박수를 받았다.
함은정은 "작년에 제가 여기서 우수상을 받을 때 엄마 얘기를 했는데 1년이 지나고 나니까 좀 더 씩씩하게 살아갈 수 있는 거 같다. 엄마 작고하고서 한 달 뒤에 이 작품을 하게 돼서 걱정도 많았는데 엄마에게 영광을 돌리고 싶고 집에서 보고 있을 아빠, 저 상 받았습니다"라고 밝혔다. 이어 함은정은 "그리고 결혼해서 새로운 짝꿍이 된 신랑께도 너무 고맙고 드라마 할 동안 힘을 많이 줬다. 새로운 식구가 된 시댁 분들께도 감사 드린다"고 남편 김병우 감독에게도 감사 인사를 전했다.
▲이하 '2025 KBS 연기대상' 수상자(작)
▲대상 = 안재욱, 엄지원(독수리 5형제를 부탁해)
▲여자 최우수상 = 이영애(은수 좋은 날), 이태란(화려한 날들)
▲남자 최우수상 = 김영광(은수 좋은 날)
▲여자 우수상(미니시리즈) = 서현(남주의 첫날밤을 가져버렸다), 정지소(수상한 그녀)
▲남자 우수상(미니시리즈) = 옥택연(남주의 첫날밤을 가져버렸다), 이준영(24시 헬스클럽)
▲여자 우수상(장편드라마)= 유인영(독수리 5형제를 부탁해), 정인선(화려한 날들)
▲남자 우수상(장편드라마)= 윤박(독수리 5형제를 부탁해) 정일우(화려한 날들)
▲여자 우수상(일일드라마) = 함은정(여왕의 집)
▲남자 우수상(일일드라마) = 박상면(대운을 잡아라), 박윤재(여왕의 집)
▲여자 조연상 = 박준금(독수리 5형제를 부탁해)
▲남자 조연상 = 김동완(독수리 5형제를 부탁해)
▲베스트커플상 = 안재욱, 엄지원(독수리 5형제를 부탁해) 이준영, 정은지(24시 헬스클럽) 정인선, 정일우(화려한 날들) 하승리, 현우(마리와 별난 아빠들) 윤박, 이봄(독수리 5형제를 부탁해) 이영애 ,김영광(은수 좋은 날), 옥택연, 서현(남주의 첫날밤을 가져버렸다)
▲인기상 = 이준영, 정은지 (24시 헬스클럽)
▲작가상 = 구현숙(독수리 5형제를 부탁해)
▲여자 단막극상 = 김아영(러브호텔)
▲남자 단막극상 = 양대혁(사랑 청약 조건)
▲여자 신인상 = 박정연(화려한 날들), 신슬기(독수리 5형제를 부탁해)
▲남자 신인상 = 이석기(독수리 5형제를 부탁해)
▲여자 청소년 연기상 = 김시아 (은수 좋은 날)
▲남자 청소년 연기상 = 김건우(신데렐라 게임)