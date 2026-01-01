'승리의 여신: 니케', 새해 맞아 대규모 업데이트 실시

기사입력 2026-01-01 12:11


'승리의 여신: 니케', 새해 맞아 대규모 업데이트 실시



레벨 인피니트는 시프트업이 개발하고 자사가 서비스하는 소녀 건슈팅 RPG '승리의 여신: 니케'에서 새해를 맞아 대규모 업데이트를 실시한다고 밝혔다.

이번 업데이트로 SSR 필그림 니케 '스노우 화이트 : 헤비암즈'가 전장에 합류하며, 풀 보이스 스토리 이벤트, '라피 : 레드 후드'의 복각과 신년 특별 스텝업 모집 등이 추가된다.

'스노우 화이트 : 헤비암즈'는 풀 차지 시 다수의 적을 공격하는 화력형 SSR 필그림 니케로, 버스트 스킬을 사용하면 차지 시간이 늘어나지만 그만큼 공격 성능과 추가 공격 대상 수가 크게 증가해 더욱 큰 피해를 줄 수 있다. 신규 풀 보이스 스토리 이벤트 'ARK GUARDIAN'에서는 에덴의 강화 플랜에 협조 중인 스노우 화이트가 과거 갓데스 스쿼드의 운명을 크게 뒤흔들었던 '아크 가디언'을 회상하며 전개된다.

스토리 이벤트 Part 1 : STORY II의 Normal Stage의 마지막 스테이지 클리어 시 새롭게 추가되는 신년 이벤트 애니메이션을 확인할 수 있다. 강력한 스쿼드 조합에 필요한 니케 수급에 도움이 될 다양한 신년 맞이 특별 모집도 진행된다. 두 가지 버스트와 두 가지 코드를 넘나들며 최강의 전투력과 활용도를 자랑하는 SSR 오버스펙 니케 '라피 : 레드 후드'를 획득할 수 있는 신년 스페셜 재모집이 진행된다. 또 오는 22일까지 신년 특별 스텝업 모집을 4단계까지 완료하면 '2026 신년 SSR 니케 선택 상자'가 주어져 SSR 니케 1명을 선택할 수 있다.


남정석 기자 bluesky@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

고현정, 'SBS 연기대상' 불참 속 의미심장 글 "후진 일도 많다"

2.

이지현, 안과의사와 두번째 이혼 후 무너졌다 "119 불러 응급실, 아직 운전도 못 해"

3.

'톰과 제리' 성우 故송도순, 지병으로 별세…향년 77세[SC이슈]

4.

최수종, 故이순재 대신 'KBS 연기대상' 대상 시상…"영면하신 지 벌써 한 달" 먹먹[SC이슈]

5.

“故 송도순, 열흘 전부터 혼수상태”…남궁옥분, 마지막 순간 전해 [전문]

연예 많이본뉴스
1.

고현정, 'SBS 연기대상' 불참 속 의미심장 글 "후진 일도 많다"

2.

이지현, 안과의사와 두번째 이혼 후 무너졌다 "119 불러 응급실, 아직 운전도 못 해"

3.

'톰과 제리' 성우 故송도순, 지병으로 별세…향년 77세[SC이슈]

4.

최수종, 故이순재 대신 'KBS 연기대상' 대상 시상…"영면하신 지 벌써 한 달" 먹먹[SC이슈]

5.

“故 송도순, 열흘 전부터 혼수상태”…남궁옥분, 마지막 순간 전해 [전문]

스포츠 많이본뉴스
1.

진짜 야구 최악의 먹튀, 한 가닥 양심은 있었다.. 이게 어디냐! → '남은 계약 솔직히 다시 합시다' 전격 수용

2.

승점 2점도 극적 조별리그 통과, 아프리카네이션스컵 16강 모두 결정.. 홍명보호 상대 남아공 16강서 카메룬과 충돌

3.

"절대 용서할 수 없다" 최악 부진 이강인급 日 기대주 극대노...일본 걱정 심각 "부활할 수 있을까"

4.

'모두 망할 수도 있다' 2026년, 코리안 빅리거들 위기의 해? 누가 '반전의 왕'이 될 것인가

5.

"EPL 우승경쟁 아스널X맨시티의 2파전이 확실해?" 과르디올라의 '의미심장'한 물음표

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.