'승리의 여신: 니케', 새해 맞아 대규모 업데이트 실시

레벨 인피니트는 시프트업이 개발하고 자사가 서비스하는 소녀 건슈팅 RPG '승리의 여신: 니케'에서 새해를 맞아 대규모 업데이트를 실시한다고 밝혔다.
'스노우 화이트 : 헤비암즈'는 풀 차지 시 다수의 적을 공격하는 화력형 SSR 필그림 니케로, 버스트 스킬을 사용하면 차지 시간이 늘어나지만 그만큼 공격 성능과 추가 공격 대상 수가 크게 증가해 더욱 큰 피해를 줄 수 있다. 신규 풀 보이스 스토리 이벤트 'ARK GUARDIAN'에서는 에덴의 강화 플랜에 협조 중인 스노우 화이트가 과거 갓데스 스쿼드의 운명을 크게 뒤흔들었던 '아크 가디언'을 회상하며 전개된다.
스토리 이벤트 Part 1 : STORY II의 Normal Stage의 마지막 스테이지 클리어 시 새롭게 추가되는 신년 이벤트 애니메이션을 확인할 수 있다. 강력한 스쿼드 조합에 필요한 니케 수급에 도움이 될 다양한 신년 맞이 특별 모집도 진행된다. 두 가지 버스트와 두 가지 코드를 넘나들며 최강의 전투력과 활용도를 자랑하는 SSR 오버스펙 니케 '라피 : 레드 후드'를 획득할 수 있는 신년 스페셜 재모집이 진행된다. 또 오는 22일까지 신년 특별 스텝업 모집을 4단계까지 완료하면 '2026 신년 SSR 니케 선택 상자'가 주어져 SSR 니케 1명을 선택할 수 있다.
남정석 기자 bluesky@sportschosun.com