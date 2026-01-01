박나래 전 매니저, “술자리서 얼굴 향해 잔 던져 4바늘” 주장..박나래 측 “그런 적 없다”

[스포츠조선 박아람 기자] 코미디언 박나래 전 매니저가 전치 2주의 상해진단서를 이미 경찰에 접수한 것으로 확인됐다. 반면, 박나래 측은 "그런 적 없다"는 입장을 밝혔다.

1일 문화일보에 따르면, 전 매니저는 지난 2023년 8월 술자리에서 박나래가 자신의 얼굴을 향해 술잔을 던졌고, 잔이 깨지면서 얼굴에 멍이 들고 손을 베어 4바늘을 꿰맸다고 주장했다. 그는 사건 직후 서울 이태원 자택 인근 종합병원 응급실에서 치료를 받았으며, 경찰에 상해진단서와 치료 확인서를 제출한 것으로 전해졌다.

이에 대해 박나래 측은 "잔을 바닥에 던진 적은 있지만 매니저에게 던진 적은 없다"며, "현장에 있던 지인이 소리를 듣고 와서 정리한 일"이라고 반박했다.

서울경찰청은 박나래 관련 사건 총 7건을 수사 중이며, 강남경찰서가 담당하는 특수상해 혐의 사건은 전 매니저가 고소인으로, 현장에 있었던 지인 2명을 참고인으로 불러 조사할 가능성이 큰 것으로 알려졌다.

한편, 박나래는 최근 전 매니저 2명을 업무상 횡령 혐의로 고소한 바 있으며, 양측은 특수상해와 횡령 혐의를 놓고 법적 공방을 이어가고 있다.

