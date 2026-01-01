'나솔사계' 장미, 결혼·임신 깜짝 발표..♥훈남 남편 공개 "이제 둘이 아닌 셋"

기사입력 2026-01-01 16:29


'나솔사계' 장미, 결혼·임신 깜짝 발표..♥훈남 남편 공개 "이제 둘이…

[스포츠조선 정유나 기자] '나솔사계'에 출연했던 장미(가명)가 결혼과 임신 소식을 동시에 전했다.

장미는 1일 "2026 병오년 새해가 밝았습니다. 새해 복 많이 받으세요"라고 새해 인사를 전한 뒤 "2025년 도전했던 '나는 SOLO, 그 후 사랑은 계속된다' 출연했던 이유는 분명했습니다. 결혼을 진심으로 원했고, 꼭 엄마가 되고 싶었기 때문이에요"라고 말문을 열었다.


'나솔사계' 장미, 결혼·임신 깜짝 발표..♥훈남 남편 공개 "이제 둘이…
이어 "그 용기의 끝에서 어떤 일이 있더라도 늘 내 편이 되어 나를 지켜줄 것 같은 사람을 만났고, 내가 주춤할 때마다 믿음으로 다정하게, 또 든든하게 나를 휘감아 줄 수 있는 남자에게 어느새 풀리지 않게 단단히 휘감겨버렸어요"라고 남자친구를 향한 마음을 전했다.


'나솔사계' 장미, 결혼·임신 깜짝 발표..♥훈남 남편 공개 "이제 둘이…
그러면서 "약혼식도, 혼인신고도 모두 마쳤고 소중한 축복도 함께 찾아왔어요"라고 결혼과 임신 소식을 동시에 전해 눈길을 끌었다. 그는 "새로운 시작이라 더 설레는 새해, 이제는 둘이 아닌 셋이서 앞으로의 날들을 잘 살아보고 싶다는 마음입니다. 따뜻한 마음으로 지켜봐 주세요"라고 덧붙였다.

한편 장미는 지난해 ENA, SBS Plus '나는 SOLO, 그 후 사랑은 계속된다'에서 27기 영식과 최종 커플이 됐으나 현실 커플로 이어지지는 않았다.

jyn2011@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

박시은♥진태현 부부, 2세 계획 중단..“태은이가 유일한 친자녀..아내만을 위한 삶 살 것” [전문]

2.

박나래 전 매니저, “술자리서 얼굴 향해 잔 던져 4바늘” 주장..박나래 측 “그런 적 없다”

3.

[SC이슈] '박시은♥' 진태현, 새해 첫날 무거운 고백.."2세에 대한 꿈과 희망 멈추기로"

4.

숙행과 만난 유부남 폭로 "키스는 했지만 동거는 아니다" (연예뒤통령)

5.

김지민 "신용카드X→무조건 체크카드만…♥김준호와 연애 조건 1번이 마이너스통장無"(이호선의 사이다)

연예 많이본뉴스
1.

박시은♥진태현 부부, 2세 계획 중단..“태은이가 유일한 친자녀..아내만을 위한 삶 살 것” [전문]

2.

박나래 전 매니저, “술자리서 얼굴 향해 잔 던져 4바늘” 주장..박나래 측 “그런 적 없다”

3.

[SC이슈] '박시은♥' 진태현, 새해 첫날 무거운 고백.."2세에 대한 꿈과 희망 멈추기로"

4.

숙행과 만난 유부남 폭로 "키스는 했지만 동거는 아니다" (연예뒤통령)

5.

김지민 "신용카드X→무조건 체크카드만…♥김준호와 연애 조건 1번이 마이너스통장無"(이호선의 사이다)

스포츠 많이본뉴스
1.

8시즌 184경기 등판→재계약 불가 통보→타팀 베팅볼투수로 새출발, 최고 155km 강속구 던지던 2지명 우완 "그라운드서 다시 만날 수 있게 됐다"[민창기의 일본야구]

2.

프로팀 울산 감독 후보인데, 야구인들 누구도 모른다...베일에 싸인 제3의 인물, 도대체 누구?

3.

[오피셜]"레전드 몰리나 꿈꾼다" FC서울, 성남에서 '30골 4도움' 후이즈 영입

4.

"2026시즌 다시 비상,행복날개" 제주SK,조자룡 제6대 대표이사 선임[공식발표]

5.

'이럴수가' 정지석→임재영 줄부상 한숨…'명장'의 다음 카드, 38세 베테랑 첫 스타팅 "준비 잘해왔다"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.