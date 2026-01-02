'치료 절실' 박봄, 또 왕눈이 셀카 투척…논란 속 새해 인사

기사입력 2026-01-02 06:17


'치료 절실' 박봄, 또 왕눈이 셀카 투척…논란 속 새해 인사

[스포츠조선 김준석 기자] 가수 박봄이 논란 이후 또다시 SNS를 통해 근황을 전했다.

박봄은 1일 자신의 SNS에 셀카 사진과 함께 "Happy new year"라는 짧은 글을 남겼다.

공개된 사진 속 박봄은 얼굴을 손으로 받친 채 카메라를 응시하고 있으며, 유독 크게 강조된 눈매와 인형 같은 비주얼이 시선을 끌었다.

별다른 설명 없이 올린 사진이었지만, 최근 불거진 논란과 맞물리며 온라인상에서는 다양한 반응이 이어지고 있다.

앞서 박봄은 최근 YG엔터테인먼트 총괄 프로듀서 양현석이 2NE1 활동 당시 수익금을 지급하지 않았다며, 양현석을 상대로 한 고소장을 공개했다고 주장해 파장을 일으켰다.

그는 SNS를 통해 "외모를 XX처럼 만들어놨다고 했다. 놀리느라고 그랬다고 한다"며 "YG에서 성형을 해준 적은 한 번도 없고, 일부는 내 돈으로 했다"고 주장했다.

또한 박봄은 "YG 곡 전체를 내가 썼다. 한 곡 빼고는 다 내가 만들었는데 돈을 받지 못했고, 크레딧에서도 내 이름을 찾기 어렵다"며 "CF 제안이 4321개가 들어왔지만 실제로 내 이름으로 들어온 건 61개뿐이었다"고 토로했다.

논란이 확산되자 박봄의 소속사 디네이션엔터테인먼트는 즉각 반박에 나섰다. 소속사는 "박봄의 2NE1 활동과 관련된 정산은 이미 완료됐으며, SNS에 공개된 고소장은 실제로 접수된 사실이 없다"고 밝혔다.


이어 "현재 박봄은 정서적으로 매우 불안정한 상태로 소통이 원활하지 않아, 회복을 위한 치료와 휴식이 절실히 필요한 상황"이라고 덧붙였다.

한편 박봄은 지난해 8월 건강상의 이유로 2NE1 완전체 활동을 중단한 이후 휴식기를 이어오고 있다. 이런 가운데 올라온 새해 셀카가 또 한 번 주목을 받으며, 그의 근황을 둘러싼 관심도 계속되고 있다.

narusi@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

변요한♥티파니, 새해 첫날 데이트 딱 걸렸다..숟가락에 비친 '두 사람' 실루엣 화제

2.

송지효, 양치도 안한 100% 생얼 공개.."햄버거·감자 튀김 먹고 자"

3.

한고은, '강요 회식'으로 번진 소주 7병썰 해명..."자발적으로 마신 것"

4.

이시영, 둘째 출산 중 '자궁 적출' 가능성까지…"눈 뜬 채 2시간 수술"

5.

비, 논란 일으킨 연예인들 저격 "나태히지니까 사건사고 나는 것"

연예 많이본뉴스
1.

변요한♥티파니, 새해 첫날 데이트 딱 걸렸다..숟가락에 비친 '두 사람' 실루엣 화제

2.

송지효, 양치도 안한 100% 생얼 공개.."햄버거·감자 튀김 먹고 자"

3.

한고은, '강요 회식'으로 번진 소주 7병썰 해명..."자발적으로 마신 것"

4.

이시영, 둘째 출산 중 '자궁 적출' 가능성까지…"눈 뜬 채 2시간 수술"

5.

비, 논란 일으킨 연예인들 저격 "나태히지니까 사건사고 나는 것"

스포츠 많이본뉴스
1.

현대 왕조 주역. 투수 전준호, 향년 50세에 새해 첫날 별세.. 통산 '55승 9홀드 7세이브'

2.

'KBO MVP' 출신은 대우가 다르다! → 폰세 현지 기대치 이 정도라니. 오타니-야마모토 위라고? MLB 미친 평가 "야구 최고 선발로테이션의 일원"

3.

"나라도 괜찮을까?" " 잘 생겼다" 실력도? "준비에 달렸다" '우승도전' 불펜 약점 메울 히든카드, "힘으로 삼진 잡고 싶다"

4.

일본, 토트넘에 사기당했다...'양민혁처럼 임대 가라' 21살 日 역대급 기대주, J리그 역대 최고 이적료→1군 데뷔 불발

5.

[KBL리뷰] '20점 뒤집었다' 소노, 한국가스공사 상대 '대역전 드라마'…70-69 승리, 가스공사전 4연승+홈 7연패 탈출

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.