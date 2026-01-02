44세 강래연, 갑작스러운 '암 수술' 고백 "전신마취 무서워 기도해달라"
[스포츠조선 이게은기자] 배우 강래연이 갑상선암 수술을 앞둔 근황을 전해 팬들의 걱정을 샀다.
지난달 31일 강래연은 "#갑상선여포종양 #갑상선여포암 #수술 #전신마취 무서워 #기도해 주세요. 병원은 왜들 5시부터 깨워서 혈압을 재는 걸까요슌 이김에 아침형 인간? ㅋㅋ 25년 나쁜 거 다~ 떼버리고!!! 새로 태어나는 26년으로!!!! 25년 잘 버텼다!!!"라며 갑상선암 수술을 앞둔 심경을 전했다.
또 "생애 첫 전신마취. 오늘 오전 갑상암 수술받아요~ 기도해 주세요. 병원 모든 분들이 친절해 모든 게 아직 순조롭습니다"라며 다시금 긴장감을 전하기도. 강래연은 그러면서도 수술 준비 과정에서 머리를 양갈래로 묶은 모습을 공개, "귀여운 척한 게 아니다. 수술 준비를 하며 묶어주셨다"라며 담담한 모습도 보였다.
강래연의 갑상선암 수술 소식에 배우 소유진, 이연두, 이태란, 명세빈 등이 '좋아요'를 누르며 응원의 뜻을 전했다. 또다른 지인과 팬들은 "무슨 일이야. 기도할게", "마지막 날에 무슨 일이에요? 쾌차하시길", "엥? 무슨 수술? 왜 그래? 얼른 나아야 해!!"라며 갑작스러운 투병 소식에 깜짝 놀라며 걱정과 격려를 보냈다.
한편 강래연은 1998년 영화 '짱'으로 데뷔했으며 SBS 시트콤 '순풍 산부인과', '은실이', KBS2 '꼭지', MBC '로망스', '내 사랑 팥쥐', '내 딸, 금사월' 등에서 활약했다.
대만 국적의 화교 3세로 중국어 강사로도 활동했다.
