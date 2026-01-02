이승기→청하·TXT 태현, 레전드 명곡으로 韓日밤 잇는다 ('체인지 스트릿')

기사입력 2026-01-02 10:12


이승기→청하·TXT 태현, 레전드 명곡으로 韓日밤 잇는다 ('체인지 스트…
사진 제공=㈜포레스트미디어, ㈜한강포레ENM, ENA

[스포츠조선 안소윤 기자] '체인지 스트릿'이 또 한 번의 깊은 울림을 예고했다.

3일 ENA에서 방송되는 한일 국교정상화 60주년 초대형 프로젝트 '체인지 스트릿(Change Street)' 3화에서는 한일 양국의 새로운 거리 풍경과 노래가 가득한 버스킹으로 새해를 물들인다.

'체인지 스트릿'은 한국과 일본을 대표하는 아티스트들이 서로의 거리, 언어, 감성 속으로 깊숙이 들어가 음악으로 교감하는 신개념 문화 교류 프로그램.

이날 방송될 3화에서는 화려한 일루미네이션으로 물든 도이츠무라의 밤거리에서 버스킹에 나선 한국팀과 한국 현대미술의 중심지 국립현대미술관 서울에서 버스킹 무대를 펼치는 일본팀의 모습이 교차되며 색다른 풍경을 완성한다.

투모로우바이투게더 태현은 영화 '엽기적인 그녀' OST로 큰 사랑을 받은 신승훈의 'I Believe'로 섬세한 감성을 전하며 깊은 여운을 남긴다. 여기에 일본 아티스트 토미오카 아이는 애니메이션 '너의 이름은' OST인 래드윔프스(RADWIMPS)의 'Sparkle'을 선보이며 국경을 초월한 명곡의 힘을 다시 한번 증명한다.

스튜디오에서 지켜보던 유노윤호는 "플레이리스트에 저장해서 나만의 이야기를 담아 다시 듣고 싶은 무대였다"고 전했으며, 마츠다 부장은 "영화 한 편을 본 기분"이라며 감동을 숨기지 못했다는 후문.


이승기→청하·TXT 태현, 레전드 명곡으로 韓日밤 잇는다 ('체인지 스트…
사진 제공=㈜포레스트미디어, ㈜한강포레ENM, ENA
또한 려욱은 성시경의 '너의 모든 순간'을 자신만의 감성으로 재해석하며 슈퍼주니어 메인보컬다운 남다른 깊이를 보여준다. 이를 지켜보던 투모로우바이투게더 태현은 감동 어린 눈빛을 감추지 못했고, 스튜디오에서도 마츠다 부장이 울컥하는 모습으로 노래 한 곡이 가진 힘을 다시 한번 실감케 했다.

청하는 드라마 '마이걸' OST 박희경의 '상어를 사랑한 인어'를 선곡, 담백하면서도 진심 어린 무대로 감동을 전한다. 아름다운 도이츠무라의 밤과 청하의 맑은 보이스가 어우러져 짙은 여운을 선사, 마츠다 부장은 "청하의 노래를 들으니 경건해진다. 두 손을 모으고 듣게 된다"고 전했고, 신동엽 역시 "노래를 너무 잘해서 앞으로 청하를 만나면 공손하게 인사하게 될 것 같다"며 극찬을 아끼지 않는다.


DJ KOO는 쿠와타 밴드의 'Skipped Beat'로 65세라는 나이가 믿기지 않는 폭풍 디제잉을 선보이며 현장을 단숨에 장악한다. 열정적인 무대에 유노윤호는 "에너지가 너무 좋다"며 감탄을 금치 못했다고 한다.

이어 DJ KOO와 KENJI03는 국립현대미술관 서울박스에서 '체인지 스트릿'의 시그니처, 스트릿 송 무대를 꾸민다. TRF의 'BOY MEETS GIRL', 'EZ DO DANCE' 메들리를 통해 90년대 일본 음악의 추억을 소환하며 스튜디오의 흥을 최고조로 끌어올릴 예정이다.

한편, 양국의 거리와 사람, 음악이 하나의 흐름으로 이어지는 글로벌 음악 예능 프로그램 '체인지 스트릿'은 ㈜포레스트미디어, ㈜한강포레ENM, ENA가 공동 제작하며, 매주 토요일 밤 9시 30분 ENA에서 방송된다.

'체인지 스트릿' 음원은 매주 토요일 정오 주요 음악 사이트에서 공개되며, 버스킹 영상 풀 버전은 '체인지 스트릿' 공식 유튜브 채널에서 감상할 수 있다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

낸시랭, 사기 결혼 후 8억 빚→15억 고백.."명품가구·시계 다 팔았다"

2.

조윤우, 데뷔 15년만 '은퇴+결혼' 발표...커플 사진 공개 "평생 지켜주고파" [전문]

3.

한고은, '소주 7병' 강요 회식 논란 해명…"억지로 먹인 거 아냐"

4.

'52세' 송은이, 안타까운 고백 "치매 유전자 있어...치료 주사 5천만원" ('옥문아')

5.

인기 男배우, 계단서 실족 사고로 33세에 요절..안타까운 3주기

연예 많이본뉴스
1.

낸시랭, 사기 결혼 후 8억 빚→15억 고백.."명품가구·시계 다 팔았다"

2.

조윤우, 데뷔 15년만 '은퇴+결혼' 발표...커플 사진 공개 "평생 지켜주고파" [전문]

3.

한고은, '소주 7병' 강요 회식 논란 해명…"억지로 먹인 거 아냐"

4.

'52세' 송은이, 안타까운 고백 "치매 유전자 있어...치료 주사 5천만원" ('옥문아')

5.

인기 男배우, 계단서 실족 사고로 33세에 요절..안타까운 3주기

스포츠 많이본뉴스
1.

中 시샘 폭발인가! "韓 놀라움 선사했지만…세계 최고 팀과 현저한 격차, 비현실적 성과 기대 NO" 평가

2.

현대 왕조 주역. 투수 전준호, 향년 50세에 새해 첫날 별세.. 통산 '55승 9홀드 7세이브'

3.

'현대왕조' 이끌던 승률왕 출신 55승 투수의 안타까운 소식, 향년 50세 새해 첫날 전해진 부고

4.

"저 선발 하고 싶습니다" 데뷔전 155㎞ ML 올스타 배트 박살낸 루키의 "종신 삼성" 선언? 선발 꿈은 우승 이후로…

5.

아쉽다, 손흥민도 못 이룬 韓 축구 기적...'SON 후계자 1순위' 양민혁, 레알 마드리드 영입 관심→"토트넘 판매 의사 없어"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.