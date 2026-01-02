현빈의 온도차, '메이드 인 코리아' 오르는 몰입도

기사입력 2026-01-02 11:36


현빈의 온도차, '메이드 인 코리아' 오르는 몰입도

[스포츠조선 문지연 기자] '메이드 인 코리아'가 현빈의 관계성을 안고 순항 중이다.

디즈니+ 오리지널 시리즈 '메이드 인 코리아'가 공개를 거듭할수록 배우 현빈이 만들어내는 다채로운 케미스트리가 극의 입체감을 더하고 있다. 극 중 '백기태'를 중심으로 다양한 인물들이 얽히며, 관계의 결마다 서로 다른 감정선이 쌓여가고 있다는 평가다.

'메이드 인 코리아'는 1970년대 혼란과 도약이 공존했던 대한민국을 배경으로, 국가를 수익 모델로 삼아 부와 권력의 정점에 오르려는 사내 '백기태'(현빈)와 그를 무서운 집념으로 벼랑 끝까지 추적하는 검사 '장건영'(정우성)이 시대를 관통하는 거대한 사건들과 직면하는 이야기를 그린 작품이다. 현빈은 중앙정보부 과장이자 자신의 목표를 위해 타인의 욕망까지 계산에 넣는 인물 '백기태'로 분해, 회차가 거듭될수록 한층 복합적인 면모를 드러내고 있다.

특히 주목받는 지점은 백기태가 만나는 인물마다 전혀 다른 결의 관계를 형성하며 극의 긴장감을 이끌고 있다는 점이다. '장건영'과의 관계에서는 서로를 경계하는 냉정한 대립 구도가 중심을 이룬다. '기태'는 '건영'의 집요한 수사망을 의식하면서도 한발 앞서 움직이는 인물로서, 팽팽한 심리전을 이어가며 묵직한 긴장감을 만들어낸다.

새롭게 등장한 인물 '금지'(조여정)와의 관계는 '백기태'의 또 다른 결을 드러낸다. 권력층이 예의주시하는 미스터리한 존재인 금지와의 만남 속에서, 기태는 금지에게 철저히 계산된 태도를 보이면서도 여지를 남겨두는 듯한 모습으로 흥미를 유발한다. 이해관계로 얽힌 두 사람의 관계는 기태의 욕망에 기폭제로 작용하며 극에 속도감을 더한다.

'이케다 유지'(원지안)와의 관계는 또 다른 방향에서 흥미를 더한다. 권력이라는 각자의 야망을 위해 전략적 동맹을 맺은 두 사람은, 신뢰와 의심의 경계를 오가며 미묘한 긴장감을 형성한다. '기태'의 조력자로 나선 그녀의 선택이 어떤 변화를 가져올지, 그리고 그 관계가 어디까지 이어질지는 주요 관전 포인트다.

이 밖에도 친동생인 '백기현'(우도환)을 비롯, '황국평'(박용우), '천석중'(정성일), '표학수'(노재원) 등 권력의 주변부에 선 인물들까지, '백기태'를 중심으로 한 관계망은 점점 촘촘해지고 있다.

현빈은 이러한 다채로운 관계 속에서 눈빛과 호흡, 절제된 감정 표현으로 인물 간의 온도 차를 섬세하게 그려내고 있다. 상대에 따라 달라지는 태도와 감정의 결은 '백기태'를 단순한 야망가가 아닌, 본능과 전략이 공존하는 입체적인 캐릭터로 완성시키고 있다. 자신의 목표를 위해 타인의 욕망을 어떻게 활용할지, 또 그 과정에서 어떤 균열을 맞게 될지에 대한 궁금증도 커지고 있다.


'백기태'를 중심으로 얽힌 인물들의 관계가 확장되며 '메이드 인 코리아'는 회차가 추가될수록 한층 긴장감 있는 전개를 이어가고 있다. 각 인물의 욕망이 본격적으로 맞물리기 시작한 가운데, 백기태가 어떤 선택을 통해 자신의 야망을 완성해 나갈지 관심이 모아진다.

한편 '메이드 인 코리아'는 오직 디즈니+에서 시청할 수 있으며, 1월 7일 5회, 1월 14일 6회 에피소드를 추가 공개할 예정이다.


문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

인기 男배우, 계단서 실족 사고로 33세에 요절..안타까운 3주기

2.

박나래 '주사이모' 실체 공개됐다 "의사 아냐...주사 맞으면 몸이 아파" ('궁금한 이야기Y')

3.

[SC이슈] CCTV 포옹·키스 후폭풍…숙행 상간 의혹 남성 등판 “전부 내 잘못, 왜곡 심하다”

4.

'응팔' 진주라고? '영재교육원' 수료한 중2...김선영 오열 "상상도 못해" ('응답하라 1988 10주년')

5.

나나 자택 무단침입 강도, 적반하장 역고소..소속사 “강력 대응” [공식][전문]

연예 많이본뉴스
1.

인기 男배우, 계단서 실족 사고로 33세에 요절..안타까운 3주기

2.

박나래 '주사이모' 실체 공개됐다 "의사 아냐...주사 맞으면 몸이 아파" ('궁금한 이야기Y')

3.

[SC이슈] CCTV 포옹·키스 후폭풍…숙행 상간 의혹 남성 등판 “전부 내 잘못, 왜곡 심하다”

4.

'응팔' 진주라고? '영재교육원' 수료한 중2...김선영 오열 "상상도 못해" ('응답하라 1988 10주년')

5.

나나 자택 무단침입 강도, 적반하장 역고소..소속사 “강력 대응” [공식][전문]

스포츠 많이본뉴스
1.

'양민혁 사랑해' 하더니, 한 경기만에 외면...'찰턴전 영웅' 양민혁, 브리스톨전 결장 '포츠머스는 0-5 완패'

2.

"충격!" 토트넘 진짜 큰일 났다, 英 BBC 팩트체크…'EPL 137경기 만에 무득점-무승부' 부진

3.

일본인 프리미엄? 물음표 내민 메이저리그, '제2의 야마모토'라던 이마이, 8년 장기계약 예상했는데 휴스턴과 3년, 옵트아웃으로 매년 승부수[민창기의 일본야구]

4.

"이마이는 야마모토급" 허풍 떤 보라스, 결국 백기 들었다...3년 781억 휴스턴行, 사실상 FA 재수

5.

한화 처음 왔을 때도, 와이스에 눈길 준 사람 없었다...이마이 합류에 폭망? 뚜껑은 열어봐야 아는 법

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.