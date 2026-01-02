현빈의 온도차, '메이드 인 코리아' 오르는 몰입도

디즈니+ 오리지널 시리즈 '메이드 인 코리아'가 공개를 거듭할수록 배우 현빈이 만들어내는 다채로운 케미스트리가 극의 입체감을 더하고 있다. 극 중 '백기태'를 중심으로 다양한 인물들이 얽히며, 관계의 결마다 서로 다른 감정선이 쌓여가고 있다는 평가다.
'메이드 인 코리아'는 1970년대 혼란과 도약이 공존했던 대한민국을 배경으로, 국가를 수익 모델로 삼아 부와 권력의 정점에 오르려는 사내 '백기태'(현빈)와 그를 무서운 집념으로 벼랑 끝까지 추적하는 검사 '장건영'(정우성)이 시대를 관통하는 거대한 사건들과 직면하는 이야기를 그린 작품이다. 현빈은 중앙정보부 과장이자 자신의 목표를 위해 타인의 욕망까지 계산에 넣는 인물 '백기태'로 분해, 회차가 거듭될수록 한층 복합적인 면모를 드러내고 있다.
특히 주목받는 지점은 백기태가 만나는 인물마다 전혀 다른 결의 관계를 형성하며 극의 긴장감을 이끌고 있다는 점이다. '장건영'과의 관계에서는 서로를 경계하는 냉정한 대립 구도가 중심을 이룬다. '기태'는 '건영'의 집요한 수사망을 의식하면서도 한발 앞서 움직이는 인물로서, 팽팽한 심리전을 이어가며 묵직한 긴장감을 만들어낸다.
새롭게 등장한 인물 '금지'(조여정)와의 관계는 '백기태'의 또 다른 결을 드러낸다. 권력층이 예의주시하는 미스터리한 존재인 금지와의 만남 속에서, 기태는 금지에게 철저히 계산된 태도를 보이면서도 여지를 남겨두는 듯한 모습으로 흥미를 유발한다. 이해관계로 얽힌 두 사람의 관계는 기태의 욕망에 기폭제로 작용하며 극에 속도감을 더한다.
'이케다 유지'(원지안)와의 관계는 또 다른 방향에서 흥미를 더한다. 권력이라는 각자의 야망을 위해 전략적 동맹을 맺은 두 사람은, 신뢰와 의심의 경계를 오가며 미묘한 긴장감을 형성한다. '기태'의 조력자로 나선 그녀의 선택이 어떤 변화를 가져올지, 그리고 그 관계가 어디까지 이어질지는 주요 관전 포인트다.
이 밖에도 친동생인 '백기현'(우도환)을 비롯, '황국평'(박용우), '천석중'(정성일), '표학수'(노재원) 등 권력의 주변부에 선 인물들까지, '백기태'를 중심으로 한 관계망은 점점 촘촘해지고 있다.
현빈은 이러한 다채로운 관계 속에서 눈빛과 호흡, 절제된 감정 표현으로 인물 간의 온도 차를 섬세하게 그려내고 있다. 상대에 따라 달라지는 태도와 감정의 결은 '백기태'를 단순한 야망가가 아닌, 본능과 전략이 공존하는 입체적인 캐릭터로 완성시키고 있다. 자신의 목표를 위해 타인의 욕망을 어떻게 활용할지, 또 그 과정에서 어떤 균열을 맞게 될지에 대한 궁금증도 커지고 있다.
'백기태'를 중심으로 얽힌 인물들의 관계가 확장되며 '메이드 인 코리아'는 회차가 추가될수록 한층 긴장감 있는 전개를 이어가고 있다. 각 인물의 욕망이 본격적으로 맞물리기 시작한 가운데, 백기태가 어떤 선택을 통해 자신의 야망을 완성해 나갈지 관심이 모아진다.
한편 '메이드 인 코리아'는 오직 디즈니+에서 시청할 수 있으며, 1월 7일 5회, 1월 14일 6회 에피소드를 추가 공개할 예정이다.