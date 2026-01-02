'판사 이한영' 지성 "'악마판사' 이어 또 판사? 부담NO, 결이 다른…

MBC 새 드라마 '판사 이한영' 제작발표회가 2일 서울 마포구 상암동 MBC 골든마우스홀에서 열렸다. 지성이 인터뷰를 하고 있다. 상암동=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.01.02/
[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 지성이 '악마판사'에 이어 '판사 이한영'에서도 판사 캐릭터를 연기한 소감을 전했다.
지성은 2일 서울 마포구 상암 MBC 골든마우스홀에서 열린 MBC 새 금토드라마 '판사 이한영' 제작발표회에서 "'악마판사'와 '판사 이한영'은 장르가 다르기 때문에, 연기하면서 큰 부담감은 없었다"고 했다.
'판사 이한영'은 거대 로펌의 노예로 살다가 10년 전으로 회귀한 적폐 판사 이한영이 새로운 선택으로 거악을 응징하는 정의 구현 회귀 드라마로, '더 뱅커', '나를 사랑한 스파이', '모텔 캘리포니아' 등을 연출한 이재진 PD를 비롯해 박미연 PD, 김광민 작가가 의기투합했다.
지성은 보잘것없는 배경 때문에 스스로 권력의 노예가 된 적폐 판사 이한영을 연기했다. tvN 드라마 '악마판사' 이후 또다시 판사 캐릭터를 연기한 그는 "'악마판사' 이후 또 판사 역이라고 해서 부담된 적은 없었다. 작품의 깊이를 들여다보니, '악마판사'와 '판사 이한영'은 달랐다. '판사 이한영'은 단순한 정치, 법정 드라마가 아닌, 이한영의 감정 스토리라고 볼 수 있다. '판사 이한영' 속 캐릭터를 통해 원하는 것과 무엇이 옳은 지에 대해 한번 고민해 봤다"며 "전생에서는 어둠을 사랑했던 이한영이 깨달음을 얻고 올바른 정의를 세우기 위해 노력하는 여정을 볼 수 있다"고 전했다.
또 '킬미, 힐미' 이후 10년 만에 MBC 드라마로 돌아온 소감도 전했다. 지성은 "'판사 이한영'을 촬영하면서, '킬미, 힐미' 때 생각이 많이 났다. 그만큼 잘 만들고 싶었다. MBC만의 색이 있기 때문에 정말 행복하고 활기차게 촬영을 마쳤다"고 만족감을 표했다.