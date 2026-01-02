'판사 이한영' 원진아 "평범한 법정물 아냐, 뛰고 기싸움 하는 신 많아…

MBC 새 드라마 '판사 이한영' 제작발표회가 2일 서울 마포구 상암동 MBC 골든마우스홀에서 열렸다. 원진아가 인터뷰를 하고 있다. 상암동=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.01.02/
[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 원진아가 '판사 이한영'만의 매력을 언급했다.
원진아는 2일 서울 마포구 상암 MBC 골든마우스홀에서 열린 MBC 새 금토드라마 '판사 이한영' 제작발표회에서 "법정물이지만, 재판신보단 뛰고 기싸움하는 신이 더 많다"라고 했다.
'판사 이한영'은 거대 로펌의 노예로 살다가 10년 전으로 회귀한 적폐 판사 이한영이 새로운 선택으로 거악을 응징하는 정의 구현 회귀 드라마로, '더 뱅커', '나를 사랑한 스파이', '모텔 캘리포니아' 등을 연출한 이재진 PD를 비롯해 박미연 PD, 김광민 작가가 의기투합했다.
서울중앙지검 검사 김진아를 연기한 원진아는 "이한영을 옆에서 돕는 파트너로 일한다. 아버지에 대한 복수를 위해 시작했으나, 정의감을 잃지 않는다"고 소개했다.
이어 '판사 이한영'을 통해 지성과 첫 호흡을 맞춘 그는 "훌륭한 지성 선배 옆에서 많은 걸 배웠다. 저희 드라마를 보시면 아시겠지만, 일반 법정물과는 또 다른 결이다. 저도 재판신이 많을 줄 알았는데, 재판신보다 뛰고 기싸움하는 신이 더 많다. 그래서 이한영 판사와 공조를 할 때도 진지함보단 어떻게 해야 통쾌감을 줄 수 있을지 차별점을 두려고 했다"고 전했다.