[SC초점] 논란의 '브라운 빌 스톡', 만드는 데만 재료 10가지..'…

[스포츠조선 문지연 기자] '흑백요리사2' 요리괴물의 재료 '하나'가 공정성 논란을 부르고 있다.
구랍 30일 공개된 넷플릭스 '흑백요리사 : 요리계급전쟁2'('흑백요리사2')에서는 흑백팀전의 결과에 따라 흑팀이 전원 탈락한 뒤 패자부활전을 거치는 모습이 그려졌다. 이 과정에서 흑수저 요리사들은 단 10개의 부재료만을 활용해 요리를 해야만 하는 엄격한 룰이 적용됐다. 이에 각 요리사들은 각종 부재료들을 하나하나 재료로 써내려가면서 게임의 규칙에 적응하려 노력했다. 합격자인 요리괴물은 부재료로 '브라운 빌 스톡'이라는 재료롤 활용했는데, 이 재료때문에 논란이 일어나고 있는 상황이다.
최종 합격자인 요리괴물은 아스파라거스를 주재료로 하고 소금, 설탕, 식용유, 버터, 황국균쌀누룩, 시오코지, 레몬, 판체타, 브라운 빌 스톡, 산초잎까지 10가지 부재료를 사용했다. 겉으로 보기에는 10가지 재료를 활용한 것처럼 보이지만, 허점이 분명히 존재했다. 요리괴물이 사용한 브라운 빌 스톡은 이를 만드는 데에만 10가지 이상의 재료들이 투입되는 것. 송아지 뼈와 양파, 샐러리, 당근, 토마토 등의 채소가 하나 하나 투입되기 때문에 편법의 수준을 지나쳤다는 것이다.
이에 소스 자체를 만드는 데에 기름, 간장, 소금 등을 하나 하나 세어가며 써내려간 셰프들이 억울한 차별을 당한 것 아니냐는 네티즌의 의견이 이어지고 있다. 요리괴물이 활용한 재료 중 브라운 빌 스톡 외에도 시오코지 역시 논란의 여지가 있다.
반면 요리괴물과 함께 생존한 요리하는 윤주모의 경우에는 황태를 주재료로 삼고 감자, 다시마, 들기름, 쌀, 조선간장, 실파, 소금, 청양고추 등 8개의 부재료만 사용하며 확실한 비교가 됐다. 이때문에 요리괴물이 활용한 재료들이 더더욱 논란이 되는 중. 네티즌들은 해당 재료를 활용한 요리괴물에 대해 "이렇게 할거면 '시판 사골육수'를 가져와도 되는 것 아니냐", "코인육수를 넣어도 상관이 없겠다"고 지적했다.
공정성에 대한 지적이 등장하면서 시청자들 사이에서 아쉬운 목소리가 등장하는 것을 막을 수 없다. '흑백요리사' 시리즈는 국내를 넘어 전세계적으로 주목하고 있는 예능프로그램인 만큼 공정성 논란에는 더더욱 민감하게 반응해야 한다는 것이 주된 의견이다. 여기에 스포일러 논란까지 등장하면서 지적을 피할 수 없는 상황. 요리괴물이 결승 진출자만 착용할 수 있는 실명 명찰을 달고 인터뷰를 한 모습이 공식 공개된 영상에서 포착되며 논란을 키우는 중이다.