“첫 출근길부터 설렘” 박보검, 눈 내린 시골에 ‘보검 매직컬’ 오픈

기사입력 2026-01-02 16:29


“첫 출근길부터 설렘” 박보검, 눈 내린 시골에 ‘보검 매직컬’ 오픈

[스포츠조선 조민정 기자] 배우 박보검의 새로운 예능 '보검 매직컬' 첫 출근길이 공개됐다. 눈 내리는 작은 마을 속, 양손 가득 짐과 연습용 마네킹을 들고 씩씩하게 걸어가는 모습만으로도 시청자들의 기대감을 끌어올렸다.

오는 30일 밤 8시 40분 첫 방송되는 tvN '보검 매직컬'은 이용사 국가자격증을 보유한 박보검이 찐친 이상이, 곽동연과 함께 외딴 시골 마을에서 특별한 헤어샵을 운영하며 손님들의 머리와 마음을 동시에 다듬어주는 힐링 리얼리티다.

1차 티저에는 박보검의 첫 출근길이 담겼다. 가방을 멘 채 눈길을 묵묵히 걸어가는 모습에서 새로운 도전을 향한 설렘이 묻어났고, 그가 "예쁘다!"라고 감탄한 순간 카메라에 잡힌 곳에는 바로 그의 일터 '보검 매직컬'이 자리하고 있었다. 오래 방치된 구옥을 직접 수선해 완성한 이 공간은 외관만으로도 따뜻한 감성이 가득하다.

박보검은 '보검 매직컬'을 "마법이 이루어지는 곳"이라고 표현하며 손님들의 스타일 변신을 책임질 각오를 드러냈다. 실제로 박보검·이상이·곽동연은 약 1년간 장소 선정부터 리모델링과 인테리어 작업까지 모두 참여한 것으로 알려졌다. 서툴지만 진심 어린 세 사람의 손길은 마을 주민들과의 교감을 만들어내며 한 편의 동화 같은 풍경을 완성할 예정이다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

윌 스미스, 男 연주자 성희롱 피소..”숙소서 HIV 치료제·쪽지 발견”

2.

임수정, 새해 첫날 모친상 비보…"모든 장례 절차 비공개"

3.

'암 투병' 배우 안성기, 나흘째 의식불명..큰아들 급거 귀국→응원 봇물

4.

박보검, 헤어샵 오픈...이용사 국가 자격증 보유 "1년간 준비"

5.

갑자기 사라진 김재덕, 5년 만에 전한 근황..드디어 생존 신고

연예 많이본뉴스
1.

윌 스미스, 男 연주자 성희롱 피소..”숙소서 HIV 치료제·쪽지 발견”

2.

임수정, 새해 첫날 모친상 비보…"모든 장례 절차 비공개"

3.

'암 투병' 배우 안성기, 나흘째 의식불명..큰아들 급거 귀국→응원 봇물

4.

박보검, 헤어샵 오픈...이용사 국가 자격증 보유 "1년간 준비"

5.

갑자기 사라진 김재덕, 5년 만에 전한 근황..드디어 생존 신고

스포츠 많이본뉴스
1.

"ML 20승? 야마모토랑 원투펀치?" "숨만 쉬어도 100~200억" KBO 탑티어 제구장인의 구속 딜레마, "형들이 말려요" 휴스턴 이마이와 반대고민

2.

"100년 헤리티지와 명문구단의 특별한 만남" 엄브로, 수원삼성과 용품후원 파트너십, "콜라보 마케팅도 계획"

3.

[취임 기자회견]마침내 수원 푸른 유니폼 입은 이정효 감독 "나를, 우리 팀을 원했기에 수원을 택했다. 라이벌은 우리 서포터스, 목표는 개막전!"(일문일답)

4.

'김연경 은퇴로 걱정했는데…' 제자가 왔다, V리그는 무사했다...'신의 한수' 된 OK저축은행의 부산행

5.

K리그1 추락한 명가 울산, 윙어 루빅손·엄원상과 결별

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.