“첫 출근길부터 설렘” 박보검, 눈 내린 시골에 ‘보검 매직컬’ 오픈

[스포츠조선 조민정 기자] 배우 박보검의 새로운 예능 '보검 매직컬' 첫 출근길이 공개됐다. 눈 내리는 작은 마을 속, 양손 가득 짐과 연습용 마네킹을 들고 씩씩하게 걸어가는 모습만으로도 시청자들의 기대감을 끌어올렸다.
오는 30일 밤 8시 40분 첫 방송되는 tvN '보검 매직컬'은 이용사 국가자격증을 보유한 박보검이 찐친 이상이, 곽동연과 함께 외딴 시골 마을에서 특별한 헤어샵을 운영하며 손님들의 머리와 마음을 동시에 다듬어주는 힐링 리얼리티다.
1차 티저에는 박보검의 첫 출근길이 담겼다. 가방을 멘 채 눈길을 묵묵히 걸어가는 모습에서 새로운 도전을 향한 설렘이 묻어났고, 그가 "예쁘다!"라고 감탄한 순간 카메라에 잡힌 곳에는 바로 그의 일터 '보검 매직컬'이 자리하고 있었다. 오래 방치된 구옥을 직접 수선해 완성한 이 공간은 외관만으로도 따뜻한 감성이 가득하다.
박보검은 '보검 매직컬'을 "마법이 이루어지는 곳"이라고 표현하며 손님들의 스타일 변신을 책임질 각오를 드러냈다. 실제로 박보검·이상이·곽동연은 약 1년간 장소 선정부터 리모델링과 인테리어 작업까지 모두 참여한 것으로 알려졌다. 서툴지만 진심 어린 세 사람의 손길은 마을 주민들과의 교감을 만들어내며 한 편의 동화 같은 풍경을 완성할 예정이다. 조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com