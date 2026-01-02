나나, 강도에게 두 번 당했다…침입 이어 '살인미수' 역고소까지

기사입력 2026-01-02 17:41


나나, 강도에게 두 번 당했다…침입 이어 '살인미수' 역고소까지

[스포츠조선 김준석 기자] 자택에 침입한 강도를 제압한 배우 나나가 가해자로부터 '살인미수' 혐의로 역고소를 당한 사실이 알려지며 충격을 주고 있다.

생명의 위협을 받은 피해자였음에도 불구하고, 사건 이후 또 한 번의 고통을 겪고 있다는 점에서 2차 피해 논란이 커지고 있다.

2일 나나의 소속사 써브라임은 공식 입장을 통해 지난해 발생한 강도상해 사건과 관련한 현재 상황을 전했다.

소속사는 "흉기로 무장한 가해자의 범행 과정에서 나나 배우와 가족은 심각한 신체적·정신적 피해를 입었으며, 그로 인한 고통은 현재까지도 이어지고 있다"고 밝혔다.

이어 "그럼에도 가해자는 어떠한 반성의 태도 없이 나나 배우를 상대로 별건의 고소를 제기했다"며 "피해자가 유명인이라는 점을 악용해 반인륜적인 방식으로 2차 피해를 야기하고 있다"고 강하게 비판했다.

강도 행각을 벌인 30대 남성 A씨는 당시 제압 과정에서 자신이 입은 부상을 문제 삼아, 나나의 행위가 살인미수에 해당한다며 고소장을 제출한 것으로 알려졌다.

이에 대해 나나 측은 "본 사안과 관련해 가해자에 대한 민·형사상 모든 법적 조치를 강구할 예정"이라며 강경 대응 방침을 밝혔다.

같은 날 나나는 팬 소통 플랫폼을 통해 직접 심경을 털어놨다. 그는 "고소당한 사실을 안 지는 꽤 시간이 지났다"며 "정신적으로 힘든 시간을 이겨내고 있는 와중에 그 사실을 알게 됐다"고 밝혔다.


이어 "다가오는 팬사인회 등 일정을 앞두고 마음과 정신을 바로잡기 위해 집중했다"며 "혼자만의 시간을 보내며 어느 정도 안정을 되찾았고, 스스로 조금 더 단단해졌다고 느낀다"고 전했다.

나나는 또 "세상과 사람들을 너무 좋게만 보려는 마음이 어쩌면 욕심일 수도 있겠다는 생각이 들 때 회의감이 들었다"며 "앞으로는 예상치 못한 안 좋은 일이 생겼을 때를 대비해 스스로 덜 다치도록 옳고 그름을 냉정하게 바라보려 한다"고 솔직한 심정을 덧붙였다.

그러면서 "무너지지 않을 것이고 흔들리지 않도록 나 자신을 잘 다스릴 것"이라며 "이번 일은 잘 바로잡을 테니 걱정 말고 믿어달라"고 팬들을 안심시켰다.

한편 A씨는 지난해 11월 나나가 거주 중인 고급 빌라에 침입해 나나와 그의 모친을 위협했다. 이 과정에서 몸싸움이 벌어졌고, A씨는 턱 부위에 열상을 입었으며 나나 역시 부상을 당했다. 모친은 일시적으로 의식을 잃었던 것으로 전해졌다.

경찰은 A씨를 특수강도미수 혐의로 입건한 뒤, 피해자들의 부상 정도를 고려해 특수강도상해 혐의로 변경해 구속영장을 신청했다. 수사 결과 나나 모녀의 행위는 정당방위로 인정된 상태다.

narusi@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

윌 스미스, 男 연주자 성희롱 피소..”숙소서 HIV 치료제·쪽지 발견”

2.

임수정, 새해 첫날 모친상 비보…"모든 장례 절차 비공개"

3.

'암 투병' 배우 안성기, 나흘째 의식불명..큰아들 급거 귀국→응원 봇물

4.

박보검, 헤어샵 오픈...이용사 국가 자격증 보유 "1년간 준비"

5.

갑자기 사라진 김재덕, 5년 만에 전한 근황..드디어 생존 신고

연예 많이본뉴스
1.

윌 스미스, 男 연주자 성희롱 피소..”숙소서 HIV 치료제·쪽지 발견”

2.

임수정, 새해 첫날 모친상 비보…"모든 장례 절차 비공개"

3.

'암 투병' 배우 안성기, 나흘째 의식불명..큰아들 급거 귀국→응원 봇물

4.

박보검, 헤어샵 오픈...이용사 국가 자격증 보유 "1년간 준비"

5.

갑자기 사라진 김재덕, 5년 만에 전한 근황..드디어 생존 신고

스포츠 많이본뉴스
1.

"ML 20승? 야마모토랑 원투펀치?" "숨만 쉬어도 100~200억" KBO 탑티어 제구장인의 구속 딜레마, "형들이 말려요" 휴스턴 이마이와 반대고민

2.

"100년 헤리티지와 명문구단의 특별한 만남" 엄브로, 수원삼성과 용품후원 파트너십, "콜라보 마케팅도 계획"

3.

[취임 기자회견]마침내 수원 푸른 유니폼 입은 이정효 감독 "나를, 우리 팀을 원했기에 수원을 택했다. 라이벌은 우리 서포터스, 목표는 개막전!"(일문일답)

4.

'김연경 은퇴로 걱정했는데…' 제자가 왔다, V리그는 무사했다...'신의 한수' 된 OK저축은행의 부산행

5.

K리그1 추락한 명가 울산, 윙어 루빅손·엄원상과 결별

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.