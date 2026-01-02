김지혜♥박준형, 성인 된 딸과 '음주데이트'…"난 소주 먹고 필름 끊겼는데"

기사입력 2026-01-02 18:57


김지혜♥박준형, 성인 된 딸과 '음주데이트'…"난 소주 먹고 필름 끊겼는…

[스포츠조선 김준석 기자] 개그우먼 김지혜가 성인이 된 첫째 딸과 함께한 첫 술자리를 공개하며 많은 이들의 공감을 자아냈다.

김지혜는 2일 자신의 SNS에 "이틀 연속 ㅋㅋㅋ 박주니"라는 글과 함께 여러 장의 사진과 영상을 게재했다.

공개된 게시물에는 남편 박준형, 그리고 올해 성인이 된 첫째 딸 주니 양과 함께 술자리를 갖는 모습이 담겼다.

김지혜는 "아직은 어색해. 엄마는 마음의 준비가 안 됐다"고 솔직한 심정을 전하며 자신의 20살 시절을 떠올렸다.

그는 "나 20살 때 생각해 보면 소주 먹고 필름 끊김, 버스 타러 달려가다 넘어져 턱 깨짐, 아침에 엄마가 해장국 끓여줌"이라며 웃픈(?) 과거를 털어놨다.

이어 "근데 주니는 맥주 2잔이 끝이구만"이라며 딸의 차분한 모습에 놀라움을 드러내 눈길을 끌었다.

사진과 영상 속에서 박준형과 김지혜는 딸에게 맥주를 따라주며 자연스럽게 술자리를 즐기고 있다. 부모와 성인이 된 자녀가 함께 술잔을 기울이는 모습이 훈훈함을 더했다.

한편 박준형·김지혜 부부는 슬하에 두 딸을 두고 있다. 첫째 딸 주니 양은 최근 경희대학교 실용음악과에 합격해 화제를 모았다.

narusi@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

최화정, 10살 연하 ♥이서진과 내년 결혼하나..“남편 자리에 합있어”

2.

박보검, 헤어샵 오픈...이용사 국가 자격증 보유 "1년간 준비"

3.

장원영 "홍콩은 좋아하는 나라" 발언에 中 격앙…아이브 퇴출·불매 번졌다

4.

'임신' 남보라, 13남매 중 '자폐 남동생' 공개 "걱정 컸는데 많이 좋아져"

5.

강래연, 암 수술 후 "정신 못 차리게 아파 눈물 줄줄..전이 무서워"

연예 많이본뉴스
1.

최화정, 10살 연하 ♥이서진과 내년 결혼하나..“남편 자리에 합있어”

2.

박보검, 헤어샵 오픈...이용사 국가 자격증 보유 "1년간 준비"

3.

장원영 "홍콩은 좋아하는 나라" 발언에 中 격앙…아이브 퇴출·불매 번졌다

4.

'임신' 남보라, 13남매 중 '자폐 남동생' 공개 "걱정 컸는데 많이 좋아져"

5.

강래연, 암 수술 후 "정신 못 차리게 아파 눈물 줄줄..전이 무서워"

스포츠 많이본뉴스
1.

"ML 20승? 야마모토랑 원투펀치?" "숨만 쉬어도 100~200억" KBO 탑티어 제구장인의 구속 딜레마, "형들이 말려요" 휴스턴 이마이와 반대고민

2.

'김연경 은퇴로 걱정했는데…' 제자가 왔다, V리그는 무사했다...'신의 한수' 된 OK저축은행의 부산행

3.

"100년 헤리티지와 명문구단의 특별한 만남" 엄브로, 수원삼성과 용품후원 파트너십, "콜라보 마케팅도 계획"

4.

[취임 기자회견]마침내 수원 푸른 유니폼 입은 이정효 감독 "나를, 우리 팀을 원했기에 수원을 택했다. 라이벌은 우리 서포터스, 목표는 개막전!"(일문일답)

5.

광주FC, 경남서 뛰던 풀백 박원재 영입…6월부터 출전 가능

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.