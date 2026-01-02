박나래 '주사 이모', 의사라고 소개하더니.."비만 주사 배합, 날 따라…

[스포츠조선 조윤선 기자] '주사 이모' 불린 A씨를 둘러싼 지인들의 증언이 잇따르고 있다.
2일 방송된 SBS '궁금한 이야기 Y'에서는 박나래 등 유명인들을 대상으로 불법 의료행위를 한 일명 '주사 이모'라고 불리는 A씨에 대한 내용을 다뤘다.
이날 A씨의 지인은 "집에 자주 갔는데 보톡스를 집에서 놔줬다. 자기는 의사고 (주사를) 자기가 놓는다고 했다"고 전했다. 그러면서 "남편이 (A씨) 사무실 안에서 필러를 맞은 적도 있는데 벌겋게 올라와서 부작용이 심했다"고 털어놨다.
과거 A씨에게 진료받았다는 한 제보자도 부작용을 겪은 적이 있다고 밝혔다. 그는 "다이어트 주사를 맞았는데 다음날 자고 일어나니까 몸살이 너무 심했다. 그래서 혹시 주사 때문인가 물어보니까 본인이 혈 자리에 잘 놔서 효과가 나는 명현 현상이라 괜찮다고 했다"고 말했다. 이어 "나한테 부기 잘 빠지는 약이라고 아무나 안 주는 황금약을 먹으라고 하기도 했다"고 주장했다.
이들은 A씨가 강남의 한 성형외과 대표 직함까지 갖고 있어 의사라고 믿을 수밖에 없었다고 밝혔다. 그러나 해당 성형외과 원장은 "이 사람은 의사가 아니다. 우리 병원에서 나를 처음 만났을 때는 나에게 본인을 해외 환자 유치업자로 소개했다. 그다음에 우리가 그분한테 외국인 유치업 사업자 등록증을 받았다"고 설명했다.
A씨와 산부인과 조리원에서 만났다는 또 다른 지인 역시 "A씨가 스스로를 의사라고 소개했다"고 말했다. 이 지인은 "(A씨가) 지금은 의사는 하고 있지 않다고 했다. 수술방에서 힘들게 석션해봤자 (성형외과 상담) 실장해서 수술 연결하면 더 쉽게 돈을 벌 수 있어서 이제 의사 노릇 안 하겠다고 했다"고 전했다.
또한 지인들은 "'(A씨가) 비만 주사에 있어서 자길 따라올 사람이 없다. 이 배합 절대 아무도 모른다'고 맨날 얘기했다. (연예인도) 맨날 맞으러 오는 거 알고 있었다"고 주장했다.
그동안 자신을 중국 한 병원의 한국성형센터장이자 특진 교수라고 소개했던 A씨. '주사 이모' 논란이 이어지자 자신의 이력을 직접 밝히며 해명하기도 했다. 그러나 A씨가 근무했다는 중국 병원에서는 "그런 (의사는) 없다. 예전에도 없고 오랫동안 없었다"고 밝혔다. 대한의사협회 관계자도 "회원으로 확인되지 않는다"며 "아예 국내 의사로 등록이 돼 있지 않은 상황"이라고 전했다.
A씨의 지인들은 "내가 시술 받을 때는 그냥 화장품 냉장고에서 툭 꺼내서 주사를 놔줬다"며 "지금 생각하면 정말 무섭다"고 토로했다.