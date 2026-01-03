신정환, 윤종신에 팽당했다? "유튜브 같이 찍다가 연락 안 와"
[스포츠조선 조윤선 기자] 신정환이 '라디오스타'에 대한 애정과 윤종신에 대한 고마움을 전했다.
2일 'B급 스튜디오' 채널에는 '한때 신이라 불렸던 애증의 남자 모셔봤습니다!│B급 청문회 RE:BOOT EP.9'라는 제목의 영상이 업로드됐다.
영상에서 신정환은 가장 애착이 갔던 프로그램을 묻자 "감자탕 가게에서 밥을 먹는데 TV에서 많이 듣던 목소리들이 나왔다. 봤더니 '라디오스타'가 나오더라. 내 상황이 참 신기하다는 걸 느꼈다"라고 밝혔다.
이어 "'저 자리가 원래 내 자리인데' 이런 건 아니다. 생각이 많이 나는 프로그램이다. 게스트로 한번 나가고 싶다"며 "내가 자꾸 (MC) 자리를 그리워한다고 생각하는데 그건 아니고 게스트라도 한 번 불러줬으면 좋겠다"고 솔직한 바람을 전했다.
힘든 시절 도움을 주거나 연락을 해준 연예인이 있었느냐는 질문에는 윤종신을 언급했다. 신정환은 "어느 날 (윤)종신 형이 '형이랑 유튜브 하나 하자'라고 했다. 그때 당시 형은 '라디오스타' 멤버였다"며 "둘이 테니스 유튜브를 시작했다"고 말했다.
그는 "난 너무 고마웠다. 일단 종신이 형이라는 이름 하나로 드디어 풀리는구나 싶었다. 계속 꾸준히 찍었는데 스케줄 연락이 안 오더라. 그래서 해외 공연도 많이 다니고 피곤한가 보다 했는데 그냥 그대로 바빠진 것 같다"며 아쉬움을 드러냈다. 이를 들은 최성민은 "결국 팽당한 거 아니냐"고 말해 웃음을 자아냈다.
또 신정환은 '영혼의 단짝' 탁재훈에게 감동받은 적이 있냐는 질문에는 "미담 얘기하는 거냐"며 되묻더니 끝내 입을 열지 않아 폭소케 했다.
한편 신정환은 논란 이후 주변 연예인들과의 관계에 대한 질문에 씁쓸한 속내도 내비쳤다. 그는 "살면서 일부러 연기로라도 '나 사업이 잘못됐는데 친구야 도와줄 수 있니'라고 한번 말해 보라는 격언이 있지 않냐"며 "나 같은 경우는 실제로 그렇게 됐지만 확실히 (사람이) 가려진다. 내가 좀 부담됐을 것 같다"고 말했다.
